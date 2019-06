Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

MOTOS MAL ESTACIONADAS

"Me pregunto ¿cómo puede ser que la camioneta de tránsito no vea todas las motos estacionadas en la senda de cruce peatonal de las esquinas del centro? Me indigna ver tantas motos estacionadas y muchas veces sin patentes y no les digan nada", escribe Luis.

LOMO DE BURRO URGENTE

"Quisiera expresar el malestar de los vecinos, necesitamos con urgencia una loma de burro en la calle Castelli y Colectora Norte, al bajar los autos por el Arco doblan por Castelli y vienen a alta velocidad. Por día hay hasta 2 o 3 choques que están estacionados. Necesitamos con urgencia la loma de burro por favor", escribe Marianela.

PERDIDA DE AGUA Y SUCIEDAD

"Calle Alem entre Belgrano y Colon, pérdidas de agua y falta de limpieza en alcantarillado y contra el cordón de la vereda lado del ferrocarril. Así está hace meses y sin solución", muestra Jorge de zona centro.

SON BUENAS