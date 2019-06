¿Alguna vez experimentaste la frustración por causa de no alcanzar los resultados propuestos? ¡Hay que vencer el desánimo y perseverar en el camino! Es la voluntad de Dios que practiquemos "Su Palabra" y seamos prosperados en todo. ¿Pero qué sucede alrededor?

Se premia al que consigue las cosas sin esfuerzo, al que obtiene dinero haciendo negocios turbios. Y así, quien que ve a una persona exitosa piensa: ¿Qué chanchullo habrá hecho para alcanzar eso? Este pensamiento debe ser erradicado. La mente debe ir al fondo, no a la superficie. La prosperidad llega de hacer las cosas bien, continuar con fe y no desmayar.

En La Biblia, Ahitofel (2 Sam 17) acostumbrado a ser una persona de éxito, no pudo tolerar ser descartado como consejero. Nuestra sociedad actual es resultadista, y la victoria se debe alcanzar, ya sea haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal, la imagen, lo es todo, el resultado manda. Nada de eso dice La Escritura, lo de valor, no se obtiene haciendo trampa.

Y también lo dicen las personas más exitosas, Jeff Bezos (Amazon) afirma haber perdido muchísimo dinero, sin embargo, eso no es importante; el punto es continuar experimentando, trabajando duro y capitalizando fracasos, fallas y vuelves a intentar, y vuelves a levantarte.

No tiene por qué haber miedo al fracaso, ni la presión, hacernos cambiar de parecer, o el modo de realizar un trabajo. Nada es tan importante como mantener la fe en Dios y conservar la familia, lo demás se puede perder. La gente dice: "No hagas esto porque vas a fracasar, no hagas aquello porque vas a salir perdiendo". Hay tanto miedo al fracaso, que directamente, no se hace nada (o sea hace mal) y se desperdician cientos de oportunidades. La persona exitosa no piensa que va a fracasar, no es dominada por el miedo; todo lo contrario, se afirma en la fe y va al ruedo: "Esfuérzate y sé valiente" le dice David a Salomón y Moisés a Josué.

La esperanza como sustento de la fe. La promesa de Dios es clara: Obra según la sabiduría de "Su Palabra" y la prosperidad estará asegurada. No debe haber duda aquí, solo confianza. No tiene que haber miedo, solo valor. Ésta es la guía que debe dirigir nuestro camino. ¿Tienes un talento? (Pregunta el creador de Amazon) Trabaja duro, plantéate retos difíciles, piensa, domina una especialidad, inventa, emprende, aprende todo el tiempo; no desmayes, no seas atrapado por la mediocridad o la pasividad. Sé proactivo, ama a la gente y ten pasión por todo lo que haces. Piensa como director, persiste, sé flexible, detallista, perseverante. Proponte proyectos, planifica y nunca los abandones.

Los resultados son consecuencia, no la causa, que moviliza nuestras acciones. Los resultados son la superficie, éstos vendrán por añadidura luego de hacer las cosas bien al perseverar por largo tiempo. Enfocar la mente en el fondo, en el trabajo duro y no ser perturbado a tomar atajos, a actuar en el corto plazo y hacer las cosas mal como la mayoría lo hace. La sociedad será transformada cuando cada uno empiece a hacer las cosas bien y sea movilizada por el amor a Dios y al prójimo. La perseverancia en la pasión por hacer las cosas bien y ayudar al prójimo, es la causa real de nuestro gozo, de nuestro entusiasmo constante. El deleite de una persona exitosa es "el camino", no el fin.

"Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura". (Mateo 6:33)

Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia"

¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Josué Monte

