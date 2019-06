La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 Semblanzas entre hermanos:

"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA. 23 de Junio de 2019 - Año I - Edición Nº 34 HIMNO A SANTA FLORENTINA Desde el fondo inmortal de la gloria

de tu pueblo recibe los votos.

Son tus hijos que llegan devotos

con sus cantos de triunfo y amor. Oh Florentina, nuestra abogada,

luz muy brillante de nuestra fe

ruega ferviente para que tus hijos

de amor ardiente lleguen a Dios. Tu manto extiende sobre tu pueblo

porque desea tu protección.

Se tú su guía, su intercesora

y cada día ruega al Señor. De Campana abogada divina eres

Tú del Señor, la elegida.

Tus plegarias Oh fiel Florentina

nos inunden de paz y amor.

¡¡Gracias Padre Roza es este hermoso Himno!! El Padre Luis Roza fue párroco de la parroquia Santa Florentina desde 1944 hasta su muerte.

Exequias del Padre Roza - Año 1964 FIESTA PARROQUIAL DE CORPUS CHRISTI 23 de junio El acto central será en la Misa de 11:00 hs. a continuación se hará la procesión con el Santísimo alrededor de la Plaza Eduardo Costa. En esta solemnidad la Iglesia tributa a la Eucaristía un culto público y solemne de adoración, gratitud y amor. La Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo de Cristo y del vino en su Sangre que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la Cruz. La Eucaristía es Jesús real y personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Por la fe creemos que la presencia de Jesús en la Hostia y el vino no es sólo simbólica sino real. Un milagro eucarístico del siglo XIII fue el origen de la Fiesta del Corpus Christi, que la Iglesia celebra el fin de semana siguiente a la Solemnidad de la Santísima Trinidad.



Procesión de Corpus Christi - Año 2018 PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN / CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial: Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs.y de 16:00 a 19:00 hs.

