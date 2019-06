Antes de fabricar automóviles, Georges Richards construía bicicletas en los suburbios de París. Con la certeza de que el futuro eran los automóviles, comienza a producirlos en el año 1897. Cuatro años después, se asocia con el proyectista Charles Henri Brasier y funda la Richard-Brasier. Luego de varios desacuerdos y ausencias Richards abandona la compañía y funda la "Unic George Richard" en el año 1905. La historia de Georges Richards comienza en el año 1893 cuando funda, junto a su hermano Max, la "Société des Anciens Établissements Georges Richards" en los suburbios parisinos de Ivry-Port. La empresa, dedicada a la fabricación y reparación de bicicletas, tuvo un crecimiento exponencial cuando los hermanos Richards comenzaron a venderlas con una garantía de por vida. La fabricación de automóviles empieza en el año 1897 con un automóvil con una potencia de 2,3/ 4 HP y un motor Benz de 2 cilindros. Con la inauguración de los talleres en Ivry-Port, en el año 1899, llega un nuevo modelo bicilíndrico con bastidor de acero, transmisión por correa y cambio de 4 velocidades que se presenta en 2 versiones: una con una potencia de 7 HP y el otro 10 HP. Un año después, bajo la licencia de la compañía belga Vivinus, se suman a la empresa las "voiturette", conocidas como "Pony" en Francia. Con el objetivo de que sus autos no quedaran obsoletos Georges Richards se asocia con Charles Henri Brasier, proyectista de la Mors, para fundar la Richard-Brasier en el año 1901. Con Brasier llegaría una nueva gama de autos con motores de 2 y 4 cilindros y una potencia que iría de los 10 HP a los 40 HP. La fama de la Richard-Brasier llega en el año 1904 y 1905 cuando, al volante del corredor Léon Théry, ganan la Copa Gordon Benett. A pesar del éxito, la relación entre Richards y Brasier se deteriora cuando los desacuerdos sobre la dirección de la empresa se intensifican y las ausencias del primero se hacen más frecuentes; éstas últimas, consecuencia del accidente en la carrera Paris-Madrid del año 1903. Finalmente, las discusiones terminan con la salida de Georges Richards que, en el año 1905, con el apoyo financiero del Baron de Rothschild, funda la "Société anonyme des automóviles Unic" en Puteaux. Sus primeros autos tenían un propulsor bicilíndrico de 1800 cc, 3 marchas y una velocidad de 50 km/h. En 1907 se suma uno de 4 cilindros mono bloque, de 1945 cc. Los modelos que más se destacaron fueron los taxis, los que llevaron a que se iniciara la fabricación de furgonetas de reparto. Un año determinante para Unic fue el año 1922 por presentar el Unic MSC, el primer camión de 3 toneladas, que marca el inicio de la construcción de vehículos más grandes y la muerte de Georges Richards en un accidente de tránsito. El pasado 25 de mayo en la celebración del Festival del Auto Europeo, Juan Carlos Rizzo presentó en sociedad el auto réplica Unic George Richard 1905, automóvil que volvería a la vida a partir de un motor y que le llevaría 11 años terminarlo. Respecto al premio otorgado por el Club Primer Automóvil Manuel Iglesias, el señor Rizzo diría: "Quiero agradecer al Club Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias por la honorable distinción otorgada en el Festival del Automóvil Europeo al coche que construí durante 11 años. Felicito al Club Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias presidido por Adrián Chiorazzo y especialmente al Sr. Carlos Marino por la organización del evento. Agradezco a mis colaboradores Cacho Montiel y Jorge Muñoz por la ayuda con la construcción del coche; y en particular a todos los integrantes de mi familia que siempre me acompañaron en este proyecto". Fuentes : http://www.autopasion18.com/HISTORIA-UNIC.htm http://www.grandprixhistory.org/richard-brasier.htm https://marcasdecoches.org/unic/ https://www.bonhams.com/auctions/20932/lot/215/



Juan Carlos Rizzo junto a sus nietos en la presentación del Unic George Richard en el Festival del Auto Europeo.

Automóviles:

Unic George Richard

