La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 Breves: Fútbol







MUNDIAL FEMENINO Ayer se pusieron en marcha los Octavos de Final de "Francia 2019" con dos partidos. Alemania venció 3-0 a Nigeria y avanzó a Cuartos, donde espera ahora por el vencedor de Suecia y Canadá (juegan mañana lunes a las 16.00). En tanto, Noruega eliminó en los penales a Australia después de igualar 1-1 y ahora aguarda por el ganador del duelo entre Inglaterra y Camerún (hoy a las 12.30). Este domingo también se jugará el encuentro más atractivo de esta fase: el local Francia enfrentará a Brasil desde las 16.00. Los Octavos de Final se completan con España vs Estados Unidos (lunes 13.00), Italia vs China (martes a las 13.00) y Holanda vs Japón (martes 16.00). RECIBIMIENTO HISTÓRICO Tras no haber podido clasificar a los Octavos de Final, pero luego de sumar los primeros dos puntos mundialistas de la historia, la Selección Argentina Femenina regresó al país tras su participación en "Francia 2019". Y el recibimiento estuvo a la altura: cientos de simpatizantes y familiares llegaron hasta Ezeiza para agasajar a las futbolistas que lograron volver a poner a Argentina en un Mundial Femenino tras 12 años de ausencia y que en esta Copa del Mundo consiguieron empates frente a Japón (0-0) y Escocia (3-3, después de ir perdiendo 3-0) y que solo cayeron frente a Inglaterra por la mínima diferencia (1-0). PIZZI DESCARTA El flamante DT de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, entregó la lista de jugadores que viajarán a la pretemporada que el Ciclón realizará en Punta del Este. Entre los citados está el campanense Nicolás Blandi (capitán del equipo), pero no así muchos de los jugadores que llegaron con Jorge Almirón, como los colombianos Gustavo Torres y Andrés Rentería, Fernando Monetti, Damián Pérez, Román Martínez y Gonzalo Castellani. Tampoco están entre los convocados Gonzalo Rodríguez, Ariel Rojas y Nicolás Reniero, quien todavía no firmó su nuevo contrato. REFUERZOS DE ASCENDIDOS Los dos equipos que ascendieron a la Superliga confirmaron refuerzos en las últimas horas. Central Córdoba de Santiago del Estero sumó al mediocampista Juan Galeano (ex Aldosivi) y a los delanteros Mariano Pavone (ex Estudiantes de La Plata) y Nicolás Miracco (ex Sarmiento). Por su parte, Arsenal de Sarandí incorporó al volante Ezequiel Piovi (ex Almagro) y a los atacantes Ezequiel Rescaldani (de último paso por Patronato) y Juan Cruz Kaprof (ex River y Atlético Tucumán). VENTAJA SAN CARLOS En la final del Reducido de la Primera C, Villa San Carlos (dirigido por Jorge Vivaldo) tomó ventaja en el primer partido al superar 3-2 como local a Excursionistas. Los goles del equipo de Berisso los marcaron Alejandro Lugones, Matías Grasso e Ignacio Guerrico, mientras que Andrés Guzmán y Miguel López (éste en tiempo adicionado) marcaron sendos descuentos para Excursionistas. El ascenso a la Primera B Metropolitana se definirá en la revancha, a jugarse en el Bajo Belgrano. ¿CAMBIOS EN LA D? Un proyecto que trascendió en las últimas horas buscará modificar cuestiones reglamentarias en la Primera D, principalmente respecto a los jugadores mayores. La idea es que ningún futbolista con contrato registrado en algún momento en AFA pueda disputar la categoría amateur. Este proyecto apunta a que ningún club tenga la chance de elevar protestas y reclamos por inhabilitación de futbolistas en la divisional. Y como si fuera poco, también se estudia reducir el número de mayores, al igual que bajar la edad de los mismos a 21 años.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: