BRISA GALVÁN FUE 7ª EN TERCERA C.

Se trata de alumnas que asisten a la Escuela de Patín Fusión de Paula Cuomo. Camila Arancibia logró el primer puesto en su categoría. En el Colegio Fátima de Lomas del Mirador se realizó el Primer Metropolitano categoría C de Patín Artístico, competencia a la que asistieron patinadoras locales que son parte de la Escuela "Patín Fusión" que dirige Paula Cuomo y que funciona en el Club Ingeniero Raver de Los Cardales. Entre las nueve chicas que se presentaron se destacó la campanense Camila Arancibia (16 años), quien obtuvo el primer puesto en "Segunda C" gracias a su performance. En tanto, Brisa Galván (12 años), también de nuestra ciudad, fue 7ª en "Tercera C" Las demás representantes de la Escuela "Patín Fusión", que también cuenta con niñas de Luján, Pilar, Zárate, Escobar, Capilla del Señor y Parada Robles, obtuvieron los siguientes resultados: -Emilia Krieger (9 años): 2ª en Cuarta C. -Lola Medone (10 años): 4ª en Cuarta C. -Rocío Carro (12 años): 4ª en Tercera C. -Lourdes Gojan (11 años): 2ª en Tercera C. -Dalma Aguilar (11 años): 3ª en Tercera C. -Catalina Lanfranconi (13 años): 2ª en Segunda C -Delfina Artigau (14 años): 4ª en Segunda C. TORNEO INCENTIVO. Este domingo 23 se realizará la primera fecha de los torneos incentivo de la Escuela "Patín Fusión". Será en el Polideportivo Municipal Luis Monti de la localidad de Escobar. "Este año se incorporaron 20 niñas nuevas entre 3 y 7 años", contó la profesora Paula Cuomo.



CAMILA ARANCIBIA GANÓ LA MEDALLA DORADA EN SU CATEGORÍA, SEGUNDA C.



