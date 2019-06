Después de igualar ante Racing Club, busca volver a sumar en la temporada.

La Primera Caballeros de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club recibirá hoy la visita de Luján Rugby Club en el marco de la 11ª fecha de la Zona 2 de la Primera del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA).

Será una excelente oportunidad para que los Celestes sigan por la senda positiva. Es que en su última presentación, el CBC logró su primer punto en lo que va del año al igualar 0-0 con Racing Club de Avellaneda, cortando así una racha de siete derrotas en fila. Y ahora enfrentará a otro equipo que también posee una sola unidad en lo que va del campeonato.

Esta 11ª fecha de la Primera B2 la completarán: Racing Club vs. Club San Fernando ´´B´´, Ducilo ´´B´´ vs. Escuela de Fútbol Infantil de Lobos, Sociedad Italiana de Tiro vs. Buenos Aires Christian School, y MDQ Mar Del Plata vs. Santa Bárbara ´´B´´. Mientras que SAG de Lomas de Zamora quedará libre.

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Santa Bárbara "B", 24 puntos; 2) SITAS y MDQ, 19 puntos; 4) San Fernando "B", 16 puntos; 5) SAG de Lomas de Zamora y Buenos Aires Christian School, 15 puntos; 7) Ducilo "B", 7 puntos; 8) EFI Lobos, 7 puntos; 9) Luján RC, Racing Club y Campana Boat Club, 1 punto.