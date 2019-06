El Tricolor perdió 96-95 en suplementario como visitante frente a Independiente de Zárate. Por su parte, el CBC cayó 100-81 como local ante Atlético Pilar. La 12ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) no dejó buenas noticias para los equipos campanenses: tanto Ciudad como Boat Club sumaron sendas derrotas en la jornada disputada el viernes por la noche. El Tricolor cayó 96-95 en suplementario como visitante frente al irregular Independiente de Zárate y de esta manera cortó una racha de tres victorias consecutivas. Fue en el gimnasio Omar Olguín de la calle Independencia de la vecina ciudad, en un partido parejo en el que ganó los primeros tres parciales, aunque todos de manera ajustada. Así llegó al último cuarto con cuatro puntos de ventaja y a pesar de la gran producción de Facundo Romani en esos diez minutos finales (el base anotó 16 puntos, incluidos tres triples), no pudo cerrar el juego a su favor ante bombas de Thomas Muraca y Juan Martín Petrosino. En el suplementario, la efectividad en libres fue fundamental para ambos y una conversión de Franco Pracchia dejó 93-92 arriba al Rojo. Pero un triple de Joaquín Aguilar revirtió el marcador y puso al CCC muy cerca del triunfo. No fue así: en la última posesión para los dirigidos por Raúl Belcuore, otro juvenil, Tomás Ríos, también acertó desde 6,75 y estableció el 96-95 que sería final, dado que en los pocos segundos restantes, el Tricolor no resolvió bien. El campanense Juan Martín Petrosino fue el máximo anotador de Independiente con 22 puntos, aunque también fueron determinantes los aportes de Franco Marrone (19) y Thomas Muraca (17). Por el lado de Ciudad, los experimentados Rubén Runke y Facundo Romani terminaron con 25 y 24 puntos, respectivamente. En tanto, el Campana Boat Club tenía un muy difícil compromiso ante Atlético Pilar, que igual debió trabajar y mostrar sus mejores argumentos para quedarse con el triunfo por 100 a 81. Es que el Bote tuvo un arranque ideal: en el primer cuarto anotó seis triples: cuatro por intermedio de Guido Cadelli y dos a través de Bruno Santini. Así se llevó 26-20 el primer cuarto, aunque enfrente ya empezaba a surgir Hilario Gutiérrez como gran figura de la noche (12 puntos en esos diez minutos iniciales). En el segundo período, el Rancho (cuyo quinteto titular estuvo conformado por jugadores que disputaron el último Torneo Federal) empezó a ajustar el trámite del juego, al tiempo que el CBC ya no mostró la misma efectividad desde tercera dimensión. Por eso, el elenco de Pilar, apoyándose en Gutiérrez (7) y el experimentado Fernando Calvi (8), dio vuelta el marcador y se fue 45-42 al descanso largo. El tercer cuarto fue el momento de quiebre: con Joaquín Thorp (10) y Agustín Ávalos (8) como líderes, Atlético se escapó definitivamente en el tanteador a pesar de los esfuerzos de Gustavo Marafioti (8 en el parcial). Y en el último período, Gutiérrez sumó 13 más a su cuenta personal (terminó con 38 en total) y se encargó de sentenciar la historia a favor del Rancho. El próximo miércoles, Boat Club y Atlético volverán a verse las caras, pero esta vez en Pilar, donde disputarán el encuentro que tienen pendiente de la tercera fecha de la primera rueda. En tanto, esta 12ª jornada del Oficial de la ABZC también dejó el triunfo de Sportivo Escobar por 89 a 72 sobre Central Buenos Aires de Zárate y la victoria de Honor y Patria de Capilla del Señor por 84 a 65 ante Sportivo Pilar. En cambio, el duelo entre Defensores Unidos y el invicto Presidente Derqui fue suspendido por problemas eléctricos. SÍNTESIS DEL PARTIDO INDEPENDIENTE (96): Valentín Pracchia (13), Franco Pracchia (12), Juan Martín Petrosino (22), Nicolás Montero (8) y Franco Marrone (19) (FI) Thomas Muraca (17), Bruno Pracchia (0) y Tomás Ríos (5). DT: Raúl Belcuore. CIUDAD DE CAMPANA (95): Facundo Romani (24), Camilo Cáceres (7), Francisco Santini (15), Rubén Runke (25) y Agustín Hernández (15) (FI) Emilio Polese (4) y Joaquín Aguilar (5). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 19-20 / 13-15 (32-35) / 21-22 (53-57) / 29-25 (82-82) / 14-13 (96-95). JUECES: Luis Ranzini y Gustavo Zukowski. GIMNASIO: Independiente. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (81): Agustín Giordanelli (2), Guido Cadelli (22), Bruno Santini (16), Leandro Fink (7) y Gustavo Marafioti (12) (FI) Marcos Jelavich (15) y Francisco Irisarri (7). DT: Gustavo Godoy. ATLÉTICO PILAR (100): Agustín Ávalos (12), Leandro Portillo (24), Hilario Gutiérrez (38), Fernando Calvi (10) y Joaquín Thorp (14) (FI) Matías Pellegrin (2), Facundo Torrente (0), Teo San Juan (0) e Iván Ricca (0). DT: Sebastián Burtin. PARCIALES: 26-20 / 16-25 (42-45) / 18-34 (60-79) / 21-21 (81-100). JUECES: Mariano Imosi y Joaquín Albertinsky. GIMNASIO: Campana Boat Club.

BRUNO SANTINI ANOTÓ 10 DE SUS 16 PUNTOS EN EL PRIMER CUARTO.

