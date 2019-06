La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 Básquet:

La serie, que será al mejor de tres juegos, arrancará el próximo sábado. El pasado miércoles concluyó la primera fase de la Liga Provincial Sub 19 y el Club Ciudad de Campana hizo un gran trabajo en esta etapa: ganó los 10 partidos que disputó. De esa manera, quedó en la segunda posición en la Tabla General, apenas por detrás de Gimnasia y Esgrima de La Plata (también 10-0) y por encima de Bahiense del Norte de Bahía Blanca (11-1), club en el que se formó Emanuel Ginóbili. Con el ordenamiento final, quedó definido que el Tricolor se cruzará ahora con Estudiantes de Bahía Blanca (17º de la General) en una serie al mejor de tres partidos que clasificará a uno de los tres triangulares finales de esta Liga Provincial. El primer encuentro se disputará el próximo sábado en Bahía Blanca y luego la serie se cerrará en Campana con el segundo juego y el eventual tercero (6 y 7 de julio). Los demás duelos de esta instancia serán: Gimnasia de La Plata (1) vs Somisa de San Nicolás (18), Bahiense del Norte (3) vs Náutico Zárate (16), Ciudad de Saladillo (4) vs Universal de La Plata (15), IAE de Mar del Plata (5) vs Sportivo Escobar (14), 9 de Julio de Bahía Blanca (6) vs Kimberley de Mar del Plata (13), Gimnasia de Pergamino (7) vs Unión Vecinal de La Plata (12), Independiente de Zárate (8) vs Unión de Mar del Plata (11) y Atenas de La Plata (9) vs Quilmes de Mar del Plata (11).

