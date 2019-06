Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría está desarrollando este fin de semana otra carrera del Campeonato con el Gran Premio de Francia. Televisa en directo Fox Sport. VOLVER: Luego de charlarlo con su familia mas que nunca Cristian Falivene piensa en volver a correr en la próxima temporada con su chasis para el TC Regional el cual está actualizado dado que está corriendo por estos días. SABER: El auto está en manos de Fernando Benitez quien utiliza el actual chasis de Falivene pero el representante de Zárate ya sabe que el año próximo por una cuestión de presupuesto no estará en la alta competencia. PERDIDO: Los que están muy ligados a Pablo Clerici aseguran que el joven está medio perdido con el tema de la planta impulsora ante la falta de los resultados deseados y no está claro su futuro con este tema en particular. TOPE RACE: La categoría vuelve a la actividad este fin de semana en el autódromo de Rio Cuarto donde desarrolla otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". SUEÑO: Con la posibilidad de concretar el sueño se prepara para subirse a un karting Gastón Bustos que va de cara a ser otro piloto local en el mundo de la Escuelita del Automovilismo. ROTURA: Viene de correr en Arrecifes por otra carrera de la categoría 850 cc donde Silvestre Gallo tuvo un auto competitivo pero la rotura de la caja le quitó todo tipo de posibilidades con la atención del auto por parte de Diego Fangio. CASARSE: Por una disposición desde el ámbito municipal emanado desde la provincia ahora quien lo desee podrá casarse en el Museo Manuel Iglesias. Hay tiempo para inscribirse hasta el 22 de julio. TURISMO ZONAL PISTA: En el autódromo de Concepción del Uruguay la categoría desarrolla este fin de semana con sus dos clases, otra carrera del campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. AUSENCIA: Pensando en tener el presupuesto prometido Andrés Kisbiz decidió correr en la última fecha de la categoría Kart Plus pero se encontró con la ausencia de ese dinero, igual planteó el desafío donde finalmente estuvo en pista más allá de cualquier resultado. VICTORIA: La que obtuvo en la fecha del campeonato en la Clase Juniors de la categoría Prokart días atras el joven campanense Ignacio Lopez lo que le permite seguir puntero en el campeonato con la preparación total del karting por parte de su padre Marcelo. FIAT 1.4: Visitan el autódromo capitalino este fin de semana por otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de autos. ARMAR: Aunque viene peleando el campeonato y lidera el mismo el campanense Daniel Vidal además de correr en el Turismo Zonal Pista está armando un auto para la clase Tres de la categoría. También de la mano de Dante Tamburrini. PUESTO: Tras la carrera en el autódromo de Arrecifes el campanense Juan Carlos Muñoz en la Clase 850 cc quedo ubicado en la final en el puesto décimo sexto con la atención total del auto por parte de Diego Fangio. TRIUNFO: Otro triunfo para Marcos Garrido en el provincial de motocross donde el talentoso joven sigue sumando puntos para el campeonato con la atención de la moto por parte de su padre. SUMAR: Similar fue lo de su hermano Julian que en su especialidad sigue sumando puntos y carreras en el campeonato provincial de motocross como se lee los hermanitos están intratables a la hora de correr. Saldrán a papá Juan? PROYECTO: Se va consolidando el proyecto de Hugo Mauro de volver a correr en un Fiat 600 ahora en la provincia de Entre Rios en la categoría Procar 1100 Promocional con el alquiler del mismo. GASTOS: Sus amigos se van a hacer cargo de los gastos que provoque este emprendimiento y están en ese tema por estos días donde ya buscan casa rodante para tener todo organizado. Mirá vos! REAPERTURA: Finalmente se viene la reapertura del autódromo de Balcarce el venidero 18 de agosto con la llegada de categorías zonales para transitar un piso con todo lo que se exige para este espectáculo. Bienvenido!! APERTURA: La apertura del kartódromo de tierra en Carmen de Areco dejó muy conforme a quienes estuvieron desarrollando una fecha del campeonato que viene fiscalizando FEDENOR y ya se piensa en volver. GANADOR: La carrera en Pergamino por parte de la categoría Enduro lo encontró ganador al representante local en la clase Trial A German Henze que con este logro se puso en puntos de la punta del campeonato. BRINDAR: Este triunfo fue muy bien recibido por todo su equipo que tanto trabaja en la moto comandado por el jefe de equipo Simón Moyano que brindó con champagna haciendo propicia la ocasión. PROBLEMAS: Gonzalo Conti viene de correr en el autódromo de Arrecifes en la Clase 850 cc donde los problemas en pista lo relegaron al décimo séptimo lugar de la final. INTENTAR: A pesar de venir de ganar en la última carrera en Karting en Zárate es probable que Federico Sfreddo no este en pista ante la falta de presupuestos en la próxima competencia y si bien lo van a intenar nadie está convencido de poder ser de la partida. TOPE RACE JUNIORS: La categoría está visitando este fin de semana en el autódromo de Rio Cuarto por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal Trece a través de su programa Carburando. JUNTOS: Si bien Guillermo Fernandez tiene impulsores realizado por Casasco el piloto local junto a su equipo también trabajan en la puesta a punto el motor donde junto al popular Walter "Cabapino" meten mano en el tema. No contábamos con tu astucia! ANIMO: De todas maneras el equipo de Fernandez cuenta con un apoyo espiritual de un señor de apellido Guglielmo que los visita y con su léxico tan particular les da animo para que se tengan fe aunque ni siquiera ceba un mate. Un mano santa con bigote vio? FORMULA 5: El autódromo capitalino es el lugar elegido para tal emprendimiento este fin de semana. Utilizan el circuito número cinco. TOPE RACE SERIES: En el autódromo de Rio Cuarto la categoría lleva adelante otra carrera de su campeonato este fin de semana. Televisa desde las 10.30 Canal 13 a través de su programa Carburando. PRESENTACION: Por el momento no se cuenta con el dinero acorde para poder carrera tras carrera estar en pista y partiendo desde allí el zarateño Fontanot. No se sabe si podrá estar en la próxima presentación de los chasis del Regional. DIFICIL: Continuando con lo expuesto en esta sección las semanas anteriores la relación entre el piloto y el motorista está cortada y resulta difícil pensar verlos juntos en la próxima carrera del karting en Zárate. VIDEO: En su Facebook personal Ariel Melón subió un video donde desde arriba de su moto de motocross demostró que no se olvidó de nada y sus condiciones están intactas como para sumarse a la alta competencia. CERCA: El auto para la clase TC 1100 ya está terminado y listo para poner en pista. La licencia médica y deportiva están al día, lo que hace pensar que Victor Gonzalez está más cerca que nunca de su retorno. REUNION: Días atrás se llevó adelante una reunión para capacitar a los componentes de las federaciones de automovilismo zonal por parte del Automóvil Club Argentino donde aseguran que fue positiva. DEFINIR: Por el momento no está definido su Sebastián Signore acompaña con su auto a su compañero de equipo Daniel Vidal si toma la decisión de correr en la categoría Alma en la clase Tres siempre de la mano de Dante Tamburrini como en el Turismo Zonal Pista. INGRESAR: Como todos los meses ingresaron al mercado local los últimos modelos en motos eléctricas que se pueden apreciar en el local de Alberdi y Rawson sin duda es lo que viene de cara al futuro. PINTAR: En el taller viene de pintar el chasis como para dejar todo como pretende en el equipo de Gastón Fernandez que ya terminaron el chasis del Regional para llegar bien a la carrera con la motorización de Leonardo Scocozza. GT 900: La categoría visita el autódromo de Bradsen este fin de semana con su Gran Premio con pilotos invitados donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PODIO: Juan Martín Molina viene de ganar en su clase dentro de los contenidos de la categoría PAKO donde el joven zarateño se mostró contento con su regreso al podio y sumar para el campeonato. PROCAR 4000: La categoría visita el autódromo capitalino este fin de semana para desarrollar su Gran Premio con pilotos invitados que por razones climáticas y por falta de energía eléctrica se suspendió el pasado fin de semana junto al TC del Oeste y la Formula 07.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: