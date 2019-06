La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 Reflexiones detrás de un fenómeno de masas







Podemos pensar que los rituales que se generan en torno a las series más vistas como Game of Thrones responden a lo que se conoce como fenómeno de masas. Al igual que en el fútbol, en los recitales, en los videojuegos y hasta en la pasión religiosa podemos observar este fenómeno. Es habitual frente a estos eventos que una gran cantidad de personas tengan como prioridad mirar el episodio de la serie, o el partido o el recital, y elijan esta actividad sobre otras. Aquí hay que considerar distintos factores que inciden en que esto se dé. Desde el guión de la serie, la producción y la actuación, que deben reunir características que los distingan de otras series que no consiguen el mismo éxito; pero también la comunicación en los medios que se haga de la misma, el marketing y la viralización serán esenciales al analizar la llegada masiva a un público heterogéneo que se transforma en un punto en homogéneo mientras se trate del público de un mismo evento. Los fenómenos de masa tienen la característica de crear un "alma colectiva" en virtud de la cual quienes pertenezcan a la masa sentirán, valorarán, elegirán las mismas cosas, unificando su pensamiento en detrimento del pensamiento individual que los distingue de los demás. En este fenómeno el "contagio" es la característica distintiva, que quiere decir que bajo sugestión el individuo se aleja de su particularidad y se transforma en un ser que, unido a la masa, pensará de un modo nuevo, en conjunto con los demás. El ser humano es un ser social por lo cual la relación con los demás es sustancial en su vida, al punto de formar su identidad. Así los fenómenos de masa son entendidos desde algo constitutivo del individuo que, desde una pulsión inconsciente, se siente atraído por la masa. Esto puede explicar qué es lo que lleva a tantas personas alrededor del mundo a elegir ver con tanta devoción los capítulos de las series, las películas más exitosas, los partidos de fútbol, o incluso jugar al Fortnite, por ejemplo, que genera una atracción masiva en los más jóvenes. UN MUNDO DE FANTASÍA Aquí vemos fenómenos de masa, fanatismo, marketing, medios masivos de comunicación, actuando de manera mancomunada sobre el individuo que responde desde su inconsciente brindándose al fenómeno masivo. Al mismo tiempo, un hecho artístico valorado como puede ser una serie exitosa ofrece la posibilidad de encontrar en un mundo de fantasía aquellas gratificaciones que la realidad no da. También podemos pensar en las sociedades de consumo que crean bienes, productos, que no son necesarios, pero que lo hacen de modo tal que los individuos creen necesitarlos y por ello los consumen, creando la ilusión de un intento de llenado de un vacío que por ser existencial no es posible llenar, pero que por ser tan angustiante es difícil de tolerar y por ello se recurre a modos ilusorios de consumo. Vacío existencial con el cual nos encontramos justamente en los momentos de ocio que coinciden con aquellos en los que más se realiza este tipo de consumo de entretenimiento masivo. La autora es Constanza Bonelli, licenciada en Psicología (UBA) lanacion.com.ar

