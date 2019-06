El concejal Luis Chesini dirá adiós a su banca en el PJ-UC. También Félix Reynoso.





Por Cambiemos, no continuarán Deppeler y Cazenave (foto). Tampoco Norma Ibarra. Se sabe que en diciembre el cuerpo tendrá nuevo presidente, ya que Osvaldo Fraticelli no seguirá como concejal. Cambiemos pone en juego cuatro bancas, las mismas que el PJ-Unidad Ciudadana. En total, se renuevan 10 plazas. El cierre de las listas electorales en el partido de Campana confirmó no solo qué figuras políticas aspirarán en octubre a un cargo público en la ciudad, sino también cuáles buscarán renovar su lugar en el Concejo Deliberante y quiénes saben que transitan sus últimos meses como ediles. El Departamento Deliberativo renueva la mitad de sus asientos en estas elecciones. El bloque de Cambiemos pone en juego cuatro plazas, al igual que el bloque del Partido Justicialista-Unidad Ciudadana. En tanto, la bancada de la UV Más Campana buscará defender a uno de sus tres concejales, mientras que el único edil de Red por Argentina también debe someterse a la consideración del electorado. Se trata en todos los casos de concejales que asumieron sus mandatos en el 2015, algunos por partidos diferentes del que ahora representan. Una parte buscará la relección, en tanto otros dirán adiós -al menos por dos años- a su investidura. Uno de los ediles que transita sus últimos meses es nada menos que el presidente del cuerpo, Osvaldo Fraticelli. Primero en la lista de concejales que acompañó a Stella Maris Giroldi en su infructuoso intento por la re-reelección en 2015. Fraticelli llegó a la cabecera del HCD a fines del año pasado, luego que la oposición unida decidiera terminar con la presidencia del oficialista Sergio Roses. Si bien no se barajaba su participación en esta contienda electoral, ya es un hecho que en diciembre el HCD pasará a estar liderado por otro nombre. En el bloque del PJ-UC tampoco renovarán Luis Chesini, referente del gremialismo local, y Félix Reynoso, prestigioso neurólogo y exfuncionario en Salud de los gobiernos peronistas. Ninguno de los dos optó por mantener un perfil político alto en los últimos años. La única concejal peronista que aspirará a seguir en su puesto es Soledad Calle, la actual presidente de bloque, quien se ganó el primer lugar en la lista de su compañero de bancada Rubén Romano. Tras asumir en diciembre de 2015 y a pesar de su juventud, Calle rápidamente tomó las riendas del bloque justicialista y protagonizó a lo largo de estos años algunos de los debates legislativos más intensos que el cuerpo recuerde. Había trascendido la posibilidad que buscaría crecimiento político en otros niveles de gestión, aunque finalmente apostará por seguir como concejal cuatro años más. En Cambiemos, el panorama también se clarificó y solo los concejales Luis Gómez y Javier Contreras -hoy en licencia- se presentarán a la relección. Gómez, referente radical de dilatada trayectoria, fue el primer candidato a concejal de la lista que ungió intendente a Sebastián Abella, y por lo tanto oficia como jefe comunal interino cuando Abella entra en licencia. Su nombre sonaba para encabezar de nuevo la lista, aunque ese puesto lo ocupó finalmente la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz. Por su parte, Contreras es desde hace tres años subsecretario de Relaciones Institucionales y no trascendió si, de ser reelecto Abella, se incorporará de nuevo al cuerpo o seguirá siendo integrante del Ejecutivo. Los que no siguen en Cambiemos son el radical Alejandro Deppeler (ocupa el lugar de Contreras), Norma Ibarra y Miriam Cazenave. De ellos tres, Cazenave fue la edil que más levantó su exposición pública en los últimos años, apalancando proyectos importantes sobre todo en el área de la familia y niñez, su especialidad. Cazenave pertenece a Espacio en Acción que lidera el exconcejal y actual gerente de Anses, Mariano Raineri, quien tampoco verá acción en estas elecciones. La bancada de la UV Más Campana pondrá en juego una única plaza, la ocupada por Carlos Gómez. El edil asumió en 2015 luego de participar en una interna que le dio acceso a la lista de concejales de Cambiemos, pero al tomar posesión de su cargo formó un bloque aparte junto al por entonces edil Norberto Bonola. Referente de los movimientos de Derechos Humanos -sus padres fueron víctimas de la represión ilegal-, Gómez fue elegido por Cantlon para liderar la lista de concejales en la boleta que UV Más Campana compartirá con Consenso Federal 2030 a nivel nacional. Marco Colella tendrá la misión de defender su puesto en el HCD, el único de su espacio, Red por Argentina. El edil se dio a conocer por su militancia vecinal en el barrio Los Pioneros, rol que le permitió encabezar la lista de concejales del Frente Renovador en 2015. Después del 2017 y ya como monobloque, el edil acercó posiciones con el PJ-UC y ahora integra en el 4º lugar su lista de candidatos a concejales. En las listas locales aparecen muchas caras nuevas que jamás han sido parte del HCD y buscarán renovarlo, como Schvartz, Romina Vullich y Karina Sala por Cambiemos, Gilda Gentile y Alberto Craibe por UV Más Campana, Georgina López por Frente de Todos y Pablo De Lucía por el Frente de Izquierda. A recordar esos nombres: tal vez a partir de diciembre se hagan cada vez más familiares.



Luis Gómez, Javier Contreras, Soledad Calle, Carlos Gómez y Marco Colella buscarán seguir en el HCD.

Los concejales que compiten por reelección y los que se despiden de sus bancas

