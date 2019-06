El doble par nacional que el remero campanense conforma junto al marplatense Cristian Rosso terminó cuarto la Final C de la II Copa del Mundo FISA en Polonia. En 20 días, en Rotterdam, Holanda, tendrá revancha. El campanense Rodrigo Hernán Murillo completó su participación en la primera de las cuatro grandes regatas internacionales que tiene programadas para este 2019 junto al marplatense Cristian Rosso, con quien conforma el doble par argentino. El resultado no fue el mejor: en la Final C de la 2019 FISA World Rowing Cup II de Poznan, Polonia, finalizó cuarto con un tiempo de 6 minutos, 50 minutos y 36 segundos. Con ese resultado quedó ubicado 16º en la clasificación general de la prueba de dobles peso pesado. Los botes que terminaron 2° y 3°, Canadá y Noruega, terminaron casi en simultáneo, con tiempos de 6m44s60 y 6m44s86. El ganador de la prueba, el doble neozelandés de John Storey y Christopher Harris, marcó 6m39s87. Quinto quedó Holanda (6m53s35); y sexto, Cuba (7m00s88). Esta posición final de Murillo y Rosso en Poznan está bastante alejada de ser la esperada: esta misma tripulación fue finalista en dos Copas del Mundo consecutivas en 2017 y tiene como gran objetivo del año la clasificación olímpíca en el Mundial de Linz-Ottensheim, Austria, a finales de agosto. Para ello deberá meterse entre los once mejores M2x del mundo, en una regata que tendrá más inscriptos y más nivel aún. Afortunadamente para el campanense, en 20 días tendrán revancha en Holanda, más precisamente en Rotterdam, en el marco de la tercera etapa de la 2019 FISA World Rowing Cup. EL RESTO Los demás resultados de los remeros argentinos que compitieron el fin de semana en Poznan fueron los siguientes: -En single peso ligero femenino, Milka Kraljev (Tigre Boat Club) fue 4ª en la Final B y así terminó en la 10ª posición de la General sobre un total de 16 botes. Fue la embarcación albiceleste que mejor posicionada quedó. -En single masculino peso pesado, Brian Rosso (Club de Actividades Acuáticas Atlantis) concluyó segundo en la Final D y quedó 20º de la general sobre 30 botes. -En doble par masculino peso ligero, Alejandro Colomino (Club de Regatas La Marina) y Carlo Lauro (Club Mendoza de Regatas) abandonaron la competencia. -En dos sin peso pesado masculino, Axel Haack (Tigre Boat Club) y Agustín Díaz (Club de Regatas La Plata) fueron 16º en la General, mientras que Francisco Esteras (Club de Remo Teutonia) e Iván Carino (Club San Fernando) quedaron 18º en la General, sobre 24 botes (fueron 4º y 6º en la Final C, respectivamente).

