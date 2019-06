El Irrompible

“Seguiré militando y trabajando para Fernández - Fernández y contra el proyecto neoliberal de Macri”, señala Ariel Mosqueira. Desde el último sábado, Vamos Campana perdió su personería jurídica. Su hasta entonces presidente, Ariel Mosqueira, reflexiona sobre la disolución del partido vecinalista, la candidatura de Alejo Sarna a Consejero Escolar, y el armado de la lista local del Frente para Todos. "Lo primero que hay que entender es que hablamos de una cuestión técnica o legal, si se quiere: se cae la personería jurídica de Vamos Campana porque no nos presentamos a elecciones en el 2017, ni ahora, en 2019. Así que esta herramienta que habíamos creado hace 4 años, inicialmente con Alejo Sarna y Pedro Orquiguil, para hacer política y disputar lugares electivos queda, al menos, en stand by. Eso no quita que en un futuro alguien más decida reflotar el espacio. No es una labor menor: además de los pasos administrativos, hay que conseguir afiliados, avales… Es una pena no se haya podido al menos colocar a Vamos Campana en una alianza con Frente de Todos y así no perder la personería", señala Ariel Mosqueira. -¿Por qué no sucedió? -Tuvimos negociaciones al respecto con Frente para Todos, pero nunca logramos nada concreto. -Sin embargo, Alejo Sarna es candidato a Consejero Escolar… -Son dos dimensiones políticas diferentes. Si bien no maduró la posibilidad de integrar a Vamos Campana en una alianza, siempre estuvimos convencidos de la necesidad de la unidad. Luego, hay que comprender que Alejo se referencia también desde Nuevo Encuentro y a la hora de construir la unidad, tuvo que considerar la mirada del espacio que lidera Martín Sabbatella. -¿Pero ustedes plantearon que si no había alianza formal, se caía Vamos Campana? -No lo vimos necesariamente así, porque era una cuestión legal nuestra, y hoy algunos integrantes de nuestro espacio son críticos en ese sentido. Tal vez nos atrapó la vorágine del armado de la unidad, y no tuvimos en cuenta en avisarle a nuestra gente lo que podía pasar a partir del sábado. Lo cierto es que no todos los espacios políticos tienen personería jurídica y además, con la características del nuestro: un espacio pluripartidario, donde había independientes, radicales, justicialistas… claramente, cuando se toma la decisión de acompañar a Frente para Todos, también experimentamos tensiones naturales, dado que nuestro ADN era vecinalista. Aun así, nunca estuvo en discusión la necesidad de construir la unidad. Después, hay compañeros como Karina Vera, Brian Enriques o María Eva Dalprá, entre otros, quienes estaban acostumbrados a sentarse en una mesa horizontal en la que se discutía y se votaban las decisiones a tomar. En ese sentido, creo que ellos pensaron que la decisión ya estaba tomada de antemano y no fueron parte. Pero esto no quiere decir que estemos en contra del Frente de Todos. Siempre se pensó en estar dentro, y siempre se creyó que el camino es la unidad. -La caída de Vamos Campana, ¿También es su despedida de la política? -Para nada. Me encuentro apasionado por la política y me es muy difícil pensarme no haciendo política. Además, soy el referente local del pensamiento de Leandro Santoro y su espacio Los Irrompibles. Como siempre digo: dejé el Radicalismo, para poder seguir siendo Radical, con una mirada nacional y popular de la realidad. Por eso, nunca cuestionamos la unidad, y desde lo ideológico tenemos más puntos en común que desacuerdos con el pensamiento del Frente para Todos. Lo que sí cuestionamos, son las formas en la toma de decisiones. De hecho, siempre pensamos que nosotros teníamos que tener un lugar en la mesa. No fue así, y simplemente nos dijeron ‘esto es lo que les corresponde’. En un principio, no estábamos de acuerdo. Y no lo digo sólo por pelear lugares en la lista de unidad, sino que hablo de un espacio de consulta que nos habíamos ganado: participar en la estrategia y la ingeniería política. En el 2017 fuimos a internas dentro de Unidad Ciudadana y sacamos el 40% de los votos. De hecho, Romano sacó unos 10 mil votos; y luego veníamos nosotros con casi 7 mil. Aun así, no fuimos tenidos en cuenta en la mesa de decisiones del Frente para Todos, y no fuimos escuchados. De todas maneras, esto es política: seguiré militando y trabajando para los candidatos Cristina Fernández - Alberto Fernández, contra el proyecto neoliberal de Macri.



El Irrompible

