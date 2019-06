El Renunciamiento

La dos veces intendente de Campana y también ex diputada provincial, Stella Maris Giroldi ocupará el tercer lugar en la lista del Frente para Todos.

"Siempre digo que el orden de los factores, no altera el producto", dice con una sonrisa Stella Maris Giroldi, sobre su candidatura a concejal en tercer lugar, detrás de Soledad Calle y Oscar Trujillo, y agrega: "Al contrario, creo que es una forma de potenciarnos a la hora de ponerse a trabajar. Después, dadas las circunstancias en la que se encuentra el país, no se piensa en términos de primero o segundo… yo con el tercero me conformo. El tema pasa por estar y poder trabajar. Es un renunciamiento, sí, y por ahí muchos compañeros me preguntan por qué no acepté el primer lugar. Y es una cuestión personal. Prefiero estar en el tercero, trabajar de una forma más cómoda y tranquila que liderando, y desde ahí poder hacer lo que más me gusta: hacer política y estar cerca de la gente. Cristina misma dio un paso al costado al ir como vicepresidente. Fui dos veces Intendente, y no se me cae ningún anillo por ir en tercer lugar en una lista de unidad".

-Algunos especulan con que la suya puede ser una candidatura testimonial, para traccionar la lista local del Frente para Todos...

-¡No! ¿Quién dijo eso? ¡Para nada! Si Dios quiere, voy a asumir, porque vamos a ganar. La gente ya tomó conciencia y sabe qué va a votar. No voy a negar que Abella trajo muchas obras a Campana. Pero con las obras la gente no come, ni tiene trabajo. Tenemos los impuestos y las tasas muy altas… la luz es impresionante. Recién vengo de la verdulería y la señora me dijo que le llegaron $8 mil y no sabía cómo los iba a pagar porque ya tenía una de $5 mil. Se necesita otra mirada y pensar más en la gente. Cuando fui de intendente, trabajé muchísimo con el Ministerio de la Producción tanto nacional como provincial para radicar PyMEs en Campana, y eso no está pasando. No se crea nuevo empleo en Campana hace rato. Claramente, esto también tiene que ver con un escenario a nivel nacional, que es un desastre. En vez de crear las condiciones para favorecer la producción, volvimos a la bicicleta financiera: es más negocio poner el dinero en el banco que tomar riesgo e iniciar un emprendimiento productivo.

-¿Y qué dice María Eugenia? ¿Ella no tenía aspiraciones de formar parte de la lista de concejales?

-Si no se consensuaba la unidad, tal vez hubiésemos presentado lista para pelear la interna. Pero hubo diálogo, y priorizamos la unidad. Por supuesto que María Eugenia tenía expectativas, y seguramente en el 2021 va a ser una candidata muy atractiva. Y no lo digo porque sea mi hija. María Eugenia es un cuadrazo, y creció mucho políticamente. Tiene una mirada muy fina de la realidad tanto a nivel nacional, como provincial, y por supuesto, local. Es inteligente, sabe, y siempre estuvo al lado de Jorge, y mío. Nos vio trabajar.

-Su lugar en la lista es un renunciamiento, ¿Y cómo califica que Alejo Sarna vaya como Consejero Escolar luego de obtener el 40% de los votos en la interna del 2017?

-No voy a opinar sobre eso, porque no estuve en el armado fino. Habrá que preguntárselo al propio Alejo, o a quienes estuvieron a cargo de armar la unidad. En todo caso, es un tema secundario. Lo importante es que se logró la unidad.

-¿Y cómo lo ve a Rubén Romano de intendente?

-Bien. Me gusta. Estuvo en casa tomando mate, hablamos e intercambiamos ideas. En eso soy muy intuitiva y en general, no me equivoco: veo que tiene ganas, la convicción y la sensibilidad necesaria para trabajar y ponerle cuerpo. Vamos a ganar y el Dr. Romano va a ser un muy buen intendente.