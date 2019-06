Efemérides del día de la fecha: 25 de Junio

DÍA MUNDIAL DEL VITÍLIGO Fue establecido por Ogo Maduewesi, fundador de la VITSAF (Vitiligo Support and Awareness Foundation) en Nigeria, y Yale Valle, director general de Vitiligo Research Foundation, con el objetivo de generar conciencia en la sociedad sobre esta enfermedad, educar a los médicos sobre el cuidado y el tratamiento de los pacientes y juntar fondos para la investigación sobre el vitíligo. La fecha elegida corresponde a la muerte del cantante Michael Jackson, que padecía esta enfermedad; a partir de él miles de personas conocieron y tomaron conciencia sobre el vitíligo. La primera vez que se celebró fue en el año 2011. El vitíligo es una patología autoinmune que se caracteriza por la aparición de manchas en la piel, habitualmente color blancas o hipocrómicas (manchas cuyo color está unos tonos por debajo del color de la piel), que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Las causas son desconocidas pero pueden estar relacionadas con un trastorno en el cual el sistema inmunitario ataca y destruye las células de la piel, antecedentes familiares y un evento desencadenante que puede ser una quemadura solar, un episodio de estrés y la exposición a productos químicos industriales. Según la Sociedad Argentina de Dermatología, el vitíligo afecta del 0,5 al 2% de la población y puede presentarse en cualquier edad: 25% de los casos aparece antes de los 10 años, 50% antes de los 20 años, entre el 70% y el 80% antes de los 30 años y el 95% antes de los 40 años.

SE PUBLICA EL DIARIO DE ANA FRANK Al cumplir los 13 años, el 12 de junio de 1942, Ana Frank recibe como regalo de cumpleaños el diario. Inmediatamente comienza a escribir en él sobre su vida y sus más profundos pensamientos en forma de cartas dirigidos a Kitty: "no quiero limitarme a llenar el diario de acontecimientos triviales como lo hace la mayoría de las personas, quiero realzar la imagen de la amiga ideal que tanto he esperado. Mi amiga, pues, será este diario y lo llamaré ´Kitty´". Nombre que corresponde al personaje Kitty Francken de los libros de Cissy van Marxveldt que Ana leía. Al principio cuenta sobre sus días en el liceo judío, la historia de su familia, las prohibiciones que tienen los judíos como no poder andar en tranvías, manejar autos y salir después de las 8 de la noche y las obligaciones que son, entre otras, tener que portar la estrella amarilla que los identifique y comprar en establecimientos que sean "solo para judíos". Cuando Margot, su hermana mayor, recibe un citatorio de la SS, "Escuadra de protección" creada por Hitler que tenía bajo su tarea la matanza de judíos, gitanos y comisarios políticos, sus padres deciden adelantar lo que habían planeado hace meses: esconderse en la oficina donde trabajaba su padre. Detrás de un armario se encontraba la puerta que sería su escondite por 2 años junto a la familia Van Daan y el señor Dussel. Ana plasmaría en su diario todo lo ocurrido, desde sus sentimientos hasta la forma en que convivían. La última fecha en la que escribe es el 1 de agosto de 1944, 3 días antes de que las Fuerzas Armadas de Seguridad irrumpieran en el escondite y los mandaran a los campos de concentración. El único sobreviviente fue Otto Frank, el padre de Ana, que gracias a Miep Gies, mujer que ayudó a la familia a esconderse, recupera los cuadernos Ana: "este es el legado de su hija". Finalmente, en el año 1947, Otto decide publicarlo bajo el nombre de "La Casa de Atrás": "Cuán orgullosa hubiese estado Ana, si hubiese podido vivir esto. Ella había escrito el 29 de marzo de 1944: ´Imagínate lo interesante que sería si se publicara una novela sobre la Casa de atrás". SE PUBLICA LA ÚLTIMA TIRA DE MAFALDA Un día como hoy en el año 1973, se publicaba la última tira de Mafalda en el semanario Siete Días. Días antes de publicarse el final, Susanita le contaba a los lectores que aquellos que estuvieran hartos de ellos iban a gozar de su ausencia dentro de poco. Llegado el día, los lectores se encontraron con un cuadro donde Mafalda y sus amigos se despedían. Sobre esta decisión, Quino diría: "me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final es porque la cosa no va. Y por respeto los lectores y a mis personajes y por mi manera de sentir el trabajo decidí no hacerla más y seguir con el humor que nunca dejé de hacer".



Efemérides del día de la fecha: 25 de Junio

