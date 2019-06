Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. SIGUE EL RECLAMO "Vereda de Castelli entre Luis Costa y Dellepiane. ABSA no ha hecho reparación alguna desde enero pasado, habiendo insistido con su reparación. Llegaron a reponer la estructura de madera que da aviso de obra cuando la misma sufrió rotura, y no del desperfecto que si lo origina. Espero alguna solución", escribe Soledad. ¡RECLAMO SOLUCIONADO! "Aprovecho y les aviso que ya cortaron el pasto y completaron la bajada de la pasarela del cementerio. Gracias!!", muestra Ángela. LOS POZOS DE LA RUTA 4 "Les comparto fotos de como es el estado actual de la Ruta 4 entre Panamericana y Los Cardales. Hemos reclamado por todos lados a la Municipalidad y no hacen nada, están esperando alguno se mate. Está plagada de estos pozos a lo largo del tramo Sofitel-Cardales que hacen necesario ir por la otra mano. Varios autos casi chocan de frente por esta maniobra delante de mis ojos. Se han tenido que tirar a la banquina sino chocaban. Una vergüenza por parte del municipio por más que digan que la ruta es provincial, pero el ABL lo cobran igual", muestra Federico.



ALERTA VIENTO #Dato poste caído en calle Cándido Cabrera. Defensa Civil colocó un tutor para corregirlo hasta que se haga el reemplazo. pic.twitter.com/cr9EeCimP8 — Daniel Trila (@dantrila) 25 de junio de 2019 #Dato el viento hizo de las suyas. Tiró postes y rompió árboles. En Iriart al 900 Defensa Civil trabaja señalizando Un cable caído con tensión, esperan la llegada de la Cuadrilla de EDEN pic.twitter.com/ScDcycDPws — Daniel Trila (@dantrila) 25 de junio de 2019

25 de Junio de 2019:

Quejas Vecinales

