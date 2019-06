¿Podemos evitar el aumento de peso en invierno?

La Licenciada Mariana Acebal (MN 4838), nutricionista del Centro Ravenna, aclara que a pesar de estar expuestos a bajas temperaturas, la mayor parte del tiempo estamos en ambientes calefaccionados, es por eso que nuestro metabolismo no se modifica demasiado. Por ende, el invierno es una excusa más para no hacer el correcto plan alimentario. Entre las causas por las cuales solemos aumentar de peso durante esta estación, se encuentran el consumo de alimentos calóricos como los dulces, guisos y preparaciones más energéticas. Otro factor importante es la ingesta de bebidas alcohólicas como vino, whisky, licores, etc. que aportan muchas calorías vacías (Que no tienen un aporte nutritivo). Es importante recordar que debemos mantener un peso saludable y una alimentación equilibrada durante los 365 días del año, con frío o calor. Para ello, la Licenciada Mariana Acebal, nutricionista del Centro Ravenna, recomienda: - Tomar una sopa de verduras casera o algún caldo instantáneo light bien caliente antes de las comidas. Esto provoca saciedad y es una herramienta muy buena para combatir el frío. - Evitar el picoteo entre comidas. Se puede tomar infusiones calientes sin azúcar o caldos desgrasados para calentar el cuerpo y dar sensación de saciedad. - Tomar 2 litros de agua por día. La buena hidratación es necesaria tanto en invierno como en verano. - Incorporar preparaciones con verduras cocidas calientes en forma panaché, verduras al vapor, purés, soufflé, tortillas light, omelette. - Realizar actividad física moderada, es aconsejable moverse todo el año y no parar por época invernal. - Evitar el consumo de golosinas y chocolates. - Utilizar legumbres en las preparaciones por su bajo índice glucémico, producen más saciedad. - Evitar el consumo de harinas refinadas como galletitas, facturas, masitas, tortas, etc. Es preferible elegir panes con agregado de semillas (lino, girasol, sésamo, amapola) avena, salvado. Las excusas ya no son válidas. Mantener un peso saludable en invierno es posible!



¿Podemos evitar el aumento de peso en invierno?

