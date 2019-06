El Día del Otorrino, que se celebra este 25 de junio en conmemoración a la creación de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología, es una invitación a pensar en las consecuencias sobre la salud física y mental que conlleva la pérdida de la audición, así como sus implicancias en la esfera socio-afectiva, la educación y el empleo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 360 millones de personas a nivel mundial, sufren pérdida auditiva de moderada a severa. Adicionalmente informa que aproximadamente 1.100 millones de personas jóvenes, entre 12 y 35 años, corren riesgo de tener pérdida auditiva, consecuencia de la exposición a sonidos fuertes de manera prolongada y excesiva. No obstante, lo más llamativo es que la mitad de los casos pueden prevenirse, tomando ciertas medidas de precaución. El primer síntoma, el más frecuente, que presenta una persona con hipoacusia ser la aparición de un zumbido (acúfeno) en sus oídos. Como sucede, por ejemplo, luego de asistir a una discoteca o recital. Habitualmente este zumbido desaparece horas o días después, entonces resta importancia y no se consulta tempranamente. Sin embargo, es una señal de alerta. Cuando el zumbido es permanente, el daño puede ser irreversible. En esta etapa la presencia del acúfeno, puede resultar un problema que limite la calidad de vida en diferentes órdenes de la vida del individuo. Lamentablemente no parece existir una cultura sobre la prevención en problemas de audición. Sobrepasar la exposición recomendada diaria supone un cierto daño a nivel auditivo. El aumento de la contaminación acústica es producto del estilo de vida actual, incluyendo avances tecnológicos que favorecieron algunos ámbitos en detrimento de otros. Abordar la solución a esta problemática desde una concepción sistémica y asumiendo la responsabilidad social de cada ciudadano, es un primer paso fundamental para construir, entre todos, entornos más saludables. El rol del profesional Otorrinolaringólogo es muy importante para realizar una evaluación y diagnóstico apropiado. Afortunadamente existen dispositivos auditivos, que apuntan a asegurar el futuro de las nuevas generaciones, para garantizar una mejor interacción con la sociedad y, por lo tanto, una mejor calidad de vida.+ *MED-EL es una compañía líder en soluciones que se adaptan a todo tipo y grado de pérdida auditiva, con el objetivo de superar la pérdida auditiva como barrera para la comunicación. Dr. Santiago Arauz, M.N.: 119.638, otorrinolaringólogo del Instituto Arauz, referente de MED-EL*

25 de junio, Día del Otorrino:

¿Por qué son tan importantes los chequeos en la audición?

Por Dr. Santiago Arauz

