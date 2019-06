Fue 2 a 2, con doblete de Lucía Gelosi para las Celestes, que quedaron en la 3ª posición. En el campeonato de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano Femenino de Hóckey sobre Césped, el Campana Boat Club disputó dos partidos como local en 72 horas, en una buena oportunidad para consolidarse como líder. Sin embargo, tras la derrota 3-2 del jueves feriado frente a Santa Bárbara "E", el pasado sábado igualó 2-2 ante a Quilmes "E". De esa manera quedó ahora en la 3ª ubicación, a cuatro unidades del líder Huracán. Ante Quilmes "E", por la 11ª fecha del certamen organizado por la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA), las Celestes anotaron por intermedio de Lucía "Lula" Gelosi, mientras que las Cerveceras lo hicieron a través de Belén Rivas y María Victoria Tollo. La formación titular del equipo dirigido por Gustavo Saénz fue la siguiente: Romina Guerrero; Florencia Núñez, Fátima Tenembaum, Candela Corrata y Josefina Pérez Johanneton; Constanza Santini, Camila Tenembaum, Romina Catardi; Lucía Gelosi, Delfina Fernández Palazuelo y Sofía González. Luego ingresaron: Martina de la Barrera, Julieta Dabusti y María Eugenia Díaz. Completaron el plantel Daniela Merlotto, María Luz Gentilini, Camila Bidegain y Jorgelina Panico. Con este resultado, el balance del CBC en la temporada es de siete victorias, un empate y dos derrotas. Curiosamente, los ocho puntos que no pudo sumar el equipo de nuestra ciudad los cedió todos jugando como local (en condición de visitante está perfecto: ganó los cuatro partidos que disputó). Los demás resultados de la 11ª jornada de la Primera E7 fueron: Los Pinos 0-0 Hurling ´´C´´, Santa Bárbara ´´E´´ 1-0 Belgrano Day School, Comunicaciones 2-1 Vicentinos ´´B´´, Luján Rugby Club 3-0 C.A.S.A. de Padua, y Huracán 8-1 Club Manuel Belgrano. El próximo sábado 29 se jugará la 10ª fecha, con los siguientes choques: Club Manuel Belgrano vs. Campana Boat Club, C.A.S.A. de Padua vs. Huracán, Vicentinos ´´B´´ vs. Luján Rugby Club ´´B´´, Belgrano Day School vs. Comunicaciones, Hurling ´´C´´ vs. Santa Bárbara ´´E´´ y Quilmes Athletic Club ´´E´´ vs. Los Pinos. DIVISIONES MENORES En la jornada del sábado frente a Quilmes "E", las divisiones menores del Campana Boat Club obtuvieron los siguientes resultados: -Séptima División: victoria 5 a 0 con goles de Sofía Bianchini, Wanda Di Virgilio, Agustina González y dos de Guillermina Izzi. -Sexta División: victoria 14 a 0 con goles de Sol Ale (3), María Luz Balerio Echeverría (3), María del Pilar González (2), Catalina Arrambide, Guillermina Figueroa, Karen Isauro, Azul Montero, Valentina Peralta Rial, María Paz Johanneton, y Azul Ale. -Quinta División: victoria 6 a 0 con goles de Lucía Gelosi (2), Delfina Fernández Palazuelo, Florencia González, Fátima Tenembaum y Agustina García. -Intermedia: victoria 3 a 1 con goles de Camila Bidegain, Julieta Dabusti y María Eugenia Díaz.

ROMINA CATARDI FUE PARTE DEL MEDIOCAMPO DEL CBC.

La Primera Damas del Campana Boat Club empató con Quilmes "E"

