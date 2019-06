Tras su victoria en Pergamino se metió en la pelea por el campeonato. "Tenemos una buena moto y por suerte nos salen bien las cosas", explicó. Con esa personalidad tan especial que lo hace distinto, Germán Henze nos atiende en su local comercial, en un momento que su tiempo se lo permite y con la alegría de haber ganado en su última presentación en Pergamino, en el marco del Súper Enduro Buenos Aires: "Estoy muy contento con este triunfo, porque se pudo plasmar en pista todo el trabajo que realizamos en lo previo con mi hermano y los chicos del equipo. Fue cerrar ese fin de semana perfecto con este triunfo que nos viene muy bien de cara al futuro", explica. -¿Incentiva para lo que viene? -Sí, sin ningún tipo de dudas. Ya lo tomas diferente, los chicos se motivan, se dan cuenta que todo el esfuerzo no fue en vano. En esta carrera en particular hubo mucho tiempo de espera por las cuestiones climáticas, lo que nos ponía más ansiosos. -Ahora te metés en la pelea por el campeonato -En eso andamos. Tenemos una buena moto, por suerte nos salen bien las cosas y a mí también. Eso me suma mucho. -Tener la moto te da tranquilidad. -Claro: arriesgas más si se quiere, porque te sentís seguro, sabes que te va a responder ante la maniobra que se te presente. De a poco vamos concretando el objetivo que nos propusimos cuando se tomó la decisión de pasarnos a esta categoría. -¿Por qué el cambio? -Me parece que necesitaba cambiar de aire, pero no por nada en particular. Con los chicos del motocross gracias a Dios no seguimos llevando muy bien. Es más: cuando puedo los voy a ver. Eso está más que bien, pero en lo deportivo sentí que lo necesitaba y con esta moto nueva nos planteamos el desafío de encarar algo distinto al motocross. -¿Cuál es la diferencia del Enduro con el Motocross? -Es distinto. Acá el reglamento te habilita a poner el motor que te gusta, no estás condicionado. Por darte un ejemplo: en carrera antes se largaba de a uno y se sumaba el tiempo que determinaba hacer el recorrido, pero ahora largamos todos juntos y tenemos varias clases, donde cada uno decide dónde puede correr. Yo elegí Trial A y ahora buscamos el titulo allí. -¿Entonces es una etapa cumplida lo del Motocross? -No, para nada. Soy joven y sé que puedo volver en cualquier momento, estas cosas suceden. Estos cambios se producen, quizás es una manera de plantearse nuevos desafíos. Pero todo lo que tenga que ver con las dos ruedas me atrapa y voy a seguir acá, no lo dudes. -Pero el otro día, en una comida con amigos, alguien te invitó a subirte a un karting y me parece que te gustó. -Sí, es verdad. Y en este tema que venimos hablando de nuevos desafíos calza justo. Nacho López me habló del tema y le propuse que él corra mi moto y yo su karting. Por el momento quedó la puerta abierta -Eso puede cambiar tu historia. -No, para nada: a mí me gustan las motos. De hecho, vivo de este tema. Lo mío pasa por las dos ruedas. -¿Cómo te venís manejando con los presupuestos? -Como todos los que hacemos este tipo de deportes de alta competencia: vamos sobre la marcha. Está difícil. Vos pensá que, para nosotros, la carrera más cercana está a 250 kilómetros. O sea: ya arrancamos con un gasto inevitable, pero por suerte con amigos y algunos auspiciantes de fierros podremos hacer el calendario completo. -¿A quién se dedica este primer puesto? -Primero, a ese grupo de amigos y seguidores que creyeron en este proyecto cuando arranqué; a mi equipo, que encabeza mi hermano; y como le decimos cariñosamente, al jefe de equipo, Simón Moyano, que no falta a una carrera mía, es un fenómeno. También a mis sponsors, a mi familia y a la gente de Campana que siempre se preocupa por saber cómo terminé.

GERMÁN HENZE, EN EL PODIO EN PERGAMINO.



Enduro:

Germán Henze; "Estoy muy contento con este triunfo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: