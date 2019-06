Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 25/jun/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 25/jun/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

CAMPEÓN MUNDIAL Argentina se coronó campeón del Mundial de Softbol que se disputó en República Checa al vencer 3-2 en la final a Japón. El combinado nacional quedó 2-0 abajo en el tercer inning, pero con carreras de Mariano Montero (en la quinta entrada) y Ladislao Malarczuk (en la sexta) alcanzó el empate. Y en el tercer inning extra, el mismo Montero anotó el 3-2 que Argentina defendió para festejar este histórico título. El próximo desafío serán los Juegos Panamericanos de Lima. CON MUCHA FIRMEZA La Selección Argentina masculina de Vóley venció 3-0 a Serbia (25-17, 25-23 y 25-16) y cerró otro weekend de la Liga de las Naciones con saldo positivo, dado que el sábado había superado 3-1 a Italia (el viernes había perdido 3-2 con Polonia). Así, los dirigidos por Marcelo Méndez tienen ahora balance de 6 victorias y 6 derrotas y todavía cuentan con chances de llegar al Final Six. Para ello deben salir invictos del último weekend que jugarán en Australia, donde se medirán con los locales, Rusia y China. LEONES AFUERA La Selección Argentina masculina de Hóckey sobre Césped cayó 4-1 como visitante frente a Bélgica en su última presentación de la FIH Pro League y, con ese resultado, no logró clasificarse al Final Four del certamen. Quienes sí estarán en la definición será Las Leones, que, aunque ya tenían asegurado su pase, vencieron 2-1 a Bélgica en el cierre de la fase regular. Ahora, el jueves, las dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui enfrentarán a Australia en semifinales. LA FINAL, A CÓRDOBA Esta noche, la final de la Liga Nacional de Básquet desembarcará en Córdoba, donde Instituto recibirá desde las 21.00 a San Lorenzo para definir el tercer punto de la serie al mejor de siete. Hasta el momento, el Ciclón se impone 2-0 luego de sus victorias 71-69 y 78-74 como local. GIROLAMI Y AZAR La quinta fecha del Top Race se disputó el fin de semana en Río Cuarto, provincia de Córdoba. La primera final quedó en manos de Franco Giroalmi (Matías Rossi y Mariano Altuna completaron el podio), mientras que en la segunda, el ganador fue Diego Azar (escoltado por Agustín Canapino y Rossi). Con estos resultados, el campeonato de pilotos sigue siendo liderado por Girolami (Mitsubishi), con 141 puntos. Por detrás se ubican: Rossi (Toyota), con 118 unidades; y Canapino (Mercedes), con 112. La próxima fecha será en Salta, el 14 de julio. HAMILTON, IMPARABLE En Francia, en el marco de la octava fecha de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) sumó una nueva victoria en la máxima categoría del automovilismo mundial (sexta en esta temporada). Así, ahora suma 187 puntos en el campeonato y le lleva 36 de ventaja a su compañero de equipo, el finés Valtteri Bottas, quien fue segundo en el autódromo Paul Ricard. El podio lo completó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). TRIPLETE DE COLAPINTO En Valencia, el pilarense Franco Colapinto (ex alumno de la ETRR de Campana) ganó las tres carreras de la cuarta fecha de la Fórmula 4 de España. De esta manera, el piloto del equipo que comanda el asturiano Fernando Alonso quedó como único líder del campeonato.

