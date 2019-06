Los cuatro partidos de esta zona terminaron igualados y nada se modificó en la parte alta de la tabla. La séptima fecha del Grupo B de la Liga Campanense no ofreció novedades en la tabla de posiciones: los cuatro encuentros que se disputaron terminaron empatados, por lo que el único que sumó de a tres fue Las Palmas (partido ganado por la baja del certamen de Puerto Nuevo). La acción había comenzado el sábado con la igualdad 1-1 entre Atlético Las Praderas y Barrio Lubo. El domingo, uno de los líderes, La Josefa, no pasó del 0-0 frente a Albizola. En tanto, el otro líder, Atlético Las Campanas, tuvo mucho a su favor para quedarse con la victoria ante Otamendi, pero finalmente debió conformarse con un punto. El campeón 2018 ganaba 2-1 y jugaba con ventaja numérica por las tres expulsiones que sufrió el Gallito. Sin embargo, Cristian González marcó el 2-2 y, posteriormente, el arquero de Otamendi, Alexis Tapia, se convirtió en el héroe de la jornada al atajar un penal en tiempo adicionado para salvar el punto. El otro encuentro de la jornada también fue un entretenido empate: Villanueva y Real San Jacinto igualaron 3-3. Con ese resultado, ninguno de los dos pudo acercarse a los dos líderes de este Grupo B, una situación que sufre más Villanueva, dado que el próximo fin de semana quedará libre. En esa próxima fecha, Las Campanas se medirá con Las Palmas; y La Josefa se enfrentará con Barrio Lubo. Además jugarán: Real San Jacinto vs Las Praderas y Otamendi vs Albizola. El que otra vez se quedará sin acción será Leones Azules, que tuvo fecha libre este fin de semana y que en la octava jornada sumará de a tres por el retiro de Puerto Nuevo. RESULTADOS Y GOLEADORES -Atlético Las Praderas 1 – Barrio Lubo 1. Goles: Leonardo Isaak (ALP); Gabriel Rodríguez (BL). -La Josefa 0 – Albizola FC 0. -Atlético Las Campanas 2 – Otamendi FC 2. Goles: Nicolás Giménez y Enzo Ramallo (ALC); Diego De los Santos y Cristian González (OTA). -Villanueva 3 – Real San Jacinto 3. Goles: Diego Medina, Walter Boneberg y Lucas Alteño (VIL); Mariano Cervellera, Marcelo González y Mariano González (RSJ). -Las Palmas PG – Puerto Nuevo PP. Libre: Leones Azules

