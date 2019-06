Uno de los futbolistas que llegarían desde Talleres de Córdoba y el otro desde San Lorenzo. Aunque en Mitre y Puccini se trabaja con hermetismo en cuanto a las negociaciones encaradas para reforzar el plantel profesional que conduce Lucas Bovaglio, en las últimas horas comenzaron a trascender nombres de futbolistas que se transformarían en refuerzos confirmados de Villa Dálmine en los próximos días. Por un lado, ya se conocía que el nuevo entrenador había apuntado cañones hacia Talleres de Córdoba, especialmente hacia jóvenes jugadores que dirigió allí en Reserva (campeón 2017) y que no habían tenido oportunidades para afianzarse en el equipo de Primera División Y uno de los apuntados es el delantero Catriel Sánchez, quien cumplirá 21 años en julio y tiene grandes antecedentes en las divisiones juveniles de La T. De hecho, sus numerosos goles (hizo 55 en dos años) lo llevaron a tener varias citaciones para la Selección Argentina Sub 20. En 2017, con 19 años, debutó en Primera ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y también enfrentó a Rosario Central, aunque no pudo consolidarse entre los profesionales y, posteriormente, partió a préstamo al FK Karpaty Lviv de Ucrania. Ya finalizada esa cesión, actualmente se encuentra entrenando bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Alexander Medina en Talleres. Otro de los jugadores que llegaría desde la institución cordobesa es Alejandro Maciel, un marcador central de 22 años, nacido en El Dorado, Misiones, quien llegó a Talleres desde Boca Juniors en la negociación por Emanuel "Bebelo" Reynoso. En la última temporada estuvo a préstamo en Santamarina de Tandil, donde no tuvo la continuidad deseada, especialmente afectado por una dura lesión en uno de sus tobillos. Además de estos dos jugadores, en Villa Dálmine también esperan por otros dos "cordobeses" que llegarían vía Talleres con el visto bueno de Bovaglio para reforzar el plantel que ayer comenzó una nueva semana de entrenamientos. En tanto, otro futbolista por el que hay negociaciones avanzadas es Jonás Acevedo, de 22 años. Se trata de un volante de características ofensivas, oriundo de Concarán, en la provincia de San Luis, que a los 16 años se incorporó a San Lorenzo. En 2017 fue elegido el mejor juvenil de la cantera del Ciclón. Debutó en Primera División ese mismo año, de la mano de Claudio "Pampa" Biaggio: ingresó desde el banco en el partido frente a San Martín de San Juan y más tarde fue titular contra Atlético Tucumán. Sin embargo, no ha logrado continuidad en su carrera y ahora tendría la chance de venir a ganar minutos y rodaje a Campana. Mientras se trabaja en concretar estas negociaciones, los dirigentes de Villa Dálmine también avanzan en otras de las que no trascendieron mayores detalles, pero que no estarían tan encaminadas como éstas. Al mismo tiempo, en cuanto a refuerzos, el lateral izquierdo Nahuel Banegas (formado en las divisiones juveniles de Tigre y de último paso por Puerto Nuevo) tendría el visto bueno para quedarse en el plantel (está entrenando desde la semana pasada). Finalmente, otra preocupación en Mitre y Puccini es poder sellar la continuidad de los jugadores con contrato vigente que están entrenando bajo las órdenes del cuerpo técnico de Lucas Bovaglio y que serían prioridad para DT.



EL DELANTERO CATRIEL SÁNCHEZ ES UNA DE LAS APUESTAS DEL VIOLETA. SE ESPERA QUE LLEGUE A CAMPANA.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine; empiezan a sonar nombres que serían refuerzos

