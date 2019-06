Bonet, Correa, Banegas, Sprovieri y Ruiz no seguirán en el club. Si bien todavía no hay muchas precisiones en el barrio Don Francisco, sí se sabe que el plantel de Puerto Nuevo sufrirá una importante cantidad de bajas respecto a la última temporada. En ese sentido, no seguirán el arquero Leandro Bonet (pasó a Juventud Unida), los defensores Santiago Correa, Gonzalo Leizza, Nahuel Banegas (está entrenando con Villa Dálmine) y Julián Sprovieri (estaba a préstamo), los mediocampistas Marcelo González, Juan Cruz Sbarra y Mauricio Ruiz (también a préstamo) ni los atacantes Carlos Tapia y Thomas Solis. En cuanto al armado del plantel, se buscará la continuidad de algunos jugadores del último plantel (se habría avanzado con Kevin Redondo y Oscar "Chicho" Peñalba), se intentará repatriar futbolistas de la zona que ya han pasado por el Auriazul (hay negociaciones con el marcador central Rául Colombo) y se ratificará la apuesta por los valores juveniles que han sumado experiencia con el plantel de Primera División en las últimas temporadas. Mientras tanto, se esperan definiciones respecto al proyecto que trascendió en AFA en los últimos días respecto a prohibir la participación en la Primera D de futbolistas que alguna vez hayan firmado contrato profesional y que también limitaría todavía más las fichas mayores de cada equipo.

EL AURIAZUL DEBERÁ REARMARSE PARA EL PRÓXIMO TORNEO.



Primera D:

Puerto Nuevo acumula bajas

