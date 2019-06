Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 25/jun/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 25/jun/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

CONTRA VENEZUELA En el cierre del Grupo B de la Copa América "Brasil 2019", la Selección Argentina venció 2-0 a Qatar con goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero y de esa manera clasificó a los Cuartos de Final. Y dada la victoria de Colombia sobre Paraguay por 1-0, el equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó en la segunda posición de su zona con 4 puntos. Por ello, ahora se cruzará con Venezuela, que fue 2º en el Grupo A con 5 unidades. Este encuentro eliminatorio (se definirá por penales si hay empate en los 90 minutos) se disputará el próximo viernes a las 16.00 en el estadio Maracana de Rio de Janeiro. Y el ganador se medirá en semifinales frente al vencedor del duelo entre Brasil y Paraguay (avanzó finalmente como segundo mejor tercero) que se jugará el jueves a las 21.30. PRIMERO URUGUAY Anoche, en el cierre de la fase de grupos de la Copa América, Uruguay le ganó 1-0 a Chile y se quedó con el primer puesto del Grupo C con 7 unidades, superando a Chile, que terminó 2º con 6. De esta manera, en Cuartos de Final, Uruguay se medirá con Perú el sábado a las 16.00, mientras que Chile se enfrentará a Colombia (ganador del Grupo B) el viernes desde las 20.00. En el otro encuentro de la tercera fecha del Grupo C, Japón y Ecuador igualaron 1-1 y con ese resultado ambos quedaron eliminados, permitiendo que Paraguay (2 puntos) se clasifique por diferencia de gol como segundo mejor tercero. MUNDIAL FEMENINO En la continuidad de los duelos de Octavos de Final, Inglaterra venció 3-0 a Camerún y avanzó a los Cuartos de Final, instancia en la que se medirá con Noruega (el sábado había eliminado en los penales a Australia). Por su parte, Francia derrotó 2-1 en tiempo suplementario a Brasil y ahora jugará contra Estados Unidos, que ayer venció 2-1 a España. Del otro lado del cuadro, Suecia le ganó 1-0 a Canadá y también se metió en Cuartos de Final, instancia en la que enfrentará a Alemania, que el sábado había derrotado 3-0 a Nigeria. La otra llave se definirá hoy: desde las 13.00, Italia jugará ante China, mientras que a partir de las 16.00, Japón chocará con Holanda. Con estos dos partidos concluirán los Octavos de Final. BOCHORNO EN MARDEL Una insólita situación se vivió en el partido revancha de la Final de la Reválida del Torneo Federal A. Después del 0-0 de la ida, Alvarado de Mar del Plata le ganaba 1-0 como local a San Jorge de Tucumán, pero a los 5 minutos del segundo tiempo el encuentro debió suspenderse porque los futbolistas del elenco tucumano decidieron sentarse sobre el campo de juego y no seguir disputando el cotejo a manera de protesta contra el polémico arbitraje de Adrián Franklin. Ahora, todo indica que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal le dará por ganado el partido a Alvarado, que así confirmaría su primer ascenso a la Primera B Nacional. En tanto, también habría una fuerte sanción contra San Jorge, cuyo presidente, Gastón Sáenz, aseguró ayer que su institución dejará de participar en el Torneo Federal y señaló que lo que sucede "en el fútbol del interior es una vergüenza". El otro boleto del Federal A al Nacional B ya lo había conseguido Estudiantes de Río Cuarto, aunque también con polémica: el defensor Juan Tejera, del elenco cordobés, aseguró que ese ascenso ya "estaba arreglado" de antemano. Curiosamente, el jugador fue suspendido ayer por 6 meses por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal por no haberse presentado a declarar tras esas afirmaciones que se hicieron públicas (supuestamente fue citado en tres oportunidades). En el partido decisivo de ese ascenso, Estudiantes derrotó 2-0 a Sarmiento de Resistencia, que también manifestó un enorme descontento con la actuación del árbitro Sebastián Mastrángelo esa tarde.

