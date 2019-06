No hubo quórum en el HCD

Los bloques Cambiemos y UV Más Campana se fueron de la sesión de anoche. Fue por una ordenanza de rezonificación de "El Tajiber" para transformar el área en industrial. Colella y Calle señalan un negocio inmobiliario de más de U$S 1000 millones.

Un nuevo diferendo técnico y a su vez profundamente político tuvo lugar anoche en el Concejo Deliberante de Campana que dejó a la sesión sin quorum. Los concejales todavía estaban "arrancando motores" cuando ya habían tenido el primer cruce, basado en uno de los tres vetos generados por el Intendente Abella.

Romina Carrizo (PJ-Unidad Ciudadana), solicitó moción Pedido de Insistencia para la creación del Programa Municipal de Abordaje Integral de la Violencia Machista; y también por la creación del Programa de Fortalecimiento de los Centros de Estudiantes; al tiempo que Romina Buzzini (Cambiemos) hizo lo propio por la ordenanza vetada que establece para el personal de la Administración Pública Municipal que acredite calidad de veterano de guerra, una vez acogido al beneficio previsional o producido su fallecimiento, la vacante sea cubierta por un familiar directo.

Los tres Pedidos de Insistencia fueron acompañados por unanimidad por todos los bloques. Pero tanto Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana), como Axel Cantlon (UV Más Campana) aprovecharon para señalar la supuesta falta de diálogo del Intendente Abella ya no sólo con los bloques opositores, sino con su propio bloque al vetar un proyecto de ordenanza generado desde la bancada oficialista, entre otras cuestiones.

Buzzini recogió el guante, y recordó la división de poderes, además de asegurar que el episodio era una demostración de la autonomía de criterio con el que se maneja el bloque de Cambiemos respecto al Ejecutivo.

Recorriendo el Orden del Día, tanto en Asuntos Entrados como en Despachos de Comisión, (salvo por el expediente 18668 sobre un proyecto de ordenanza del PJ – Unidad Ciudadana creando el Régimen de Pasivos Ambientales) todo parecía indicar que sería una sesión tranquila.

Sin embargo, la noche tomó un giro inesperado para los vecinos presentes, cuando Carlos Cazador (Cambiemos) solicitó votar una Moción de Preferencia para el tratamiento del expediente 18849 en la próxima sesión del 4 de julio, que versa sobre el cambio de zonificación en El Tajiber.

Marco Colella (Red x Argentina), quien hizo las veces de presidente de la sesión por ausencia de Osvaldo Fraticelli (PJ – Unidad Ciudadana), le aclaró a Cazador que su solicitud era improcedente dado que tendría que haber sido solicitada durante el tratamiento de Asuntos Entrados, y ya estaban tratando los Despachos de Comisión.

La jugada de Colella fue singular, casi de pizarrón. Colella ya sabía que Cazador solicitaría la Moción de Preferencia. Sin embargo, sin solución de continuidad Colella asigna la comisión al último expediente entrado y automáticamente anuncia el punto 10 del Orden del Día: Despachos de Comisión. Cuando Cazador pide la palabra técnicamente era tarde, a pesar del supuesto acuerdo previo. Ahí comenzó un intercambio desordenado de opiniones y posturas literalmente a los gritos, entre la presidencia y principalmente los concejales de Cambiemos.

"¡No voy a poner a votar una moción que va en contra del reglamento y de los intereses de los ciudadanos de Campana!", señaló Colella. "¡No tiene vergüenza! ¡¿Qué contra?! ¡Estamos hablando de una ordenanza!" respondió Cazador; al tiempo que Miriam Cazenave (Cambiemos), le decía a Colella: "¡Para fijar postura tiene que bajar a la banca señor Presidente!".

Fue entonces que Cazador le pidió a su bloque que se retirara, y ya de pie, frente al estrado de Colella, le dijo a los gritos: "¡Usted no tiene vergüenza. Usted tiene que llamar a votación la moción que yo le solicité…!", mientras Axel Cantlon, de la UV Más Campana, también retiraba a su bloque, dejando así la sesión sin quorum.

NEGOCIO MILLONARIO

"Lo llamativo de esta noche es el incumplimiento de la norma dentro del Concejo Deliberante. Y eso es lo grave que vimos hoy a través del presidente interino, porque vino en reemplazo de Fraticelli, y lo han mandado, se ve, directamente a incumplir la norma; a mostrar intereses particulares, a defender intereses de su partido sin cumplir con el reglamento y eso nosotros no lo podemos permitir de ninguna manera. No querer tratar una Moción de Preferencia, cuando el reglamento interno así lo establece… él está sabiendo que tiene que hacer votar la moción. El no puede dar opinión sobre el contenido del proyecto cuando el proyecto todavía no se trató (…) Tiene que poner a votación la moción, te guste o no te guste (…) él tiene que hacer cumplir la norma y el reglamento, y no lo hizo. Entonces, nosotros nos levantamos y nos fuimos porque es una vergüenza. Es más, debería renunciar para mi gusto", señaló Axel Cantlon a los periodistas presentes, luego de la sesión.

"Lo veo – señaló Marco Colella- muy preocupado al concejal Cantlon por este proyecto a tratar. Obviamente sí hay intereses personales, y nos llama la atención el cambio de actitud. Le quiero contar al vecino que estamos hablando del cambio de zonificación de una zona de humedales, que está dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos; que además está protegida por una ordenanza vigente, que es la 6660 (…) Además, el reglamento interno indica que para este tipo de intervenciones, es necesario la convocatoria de una Audiencia Pública (…) para que la sociedad sepa lo que se está haciendo y emita opinión. Todo eso se está incumpliendo porque esto es un gran negocio inmobiliario que mueve 1000 millones de Euros, y hay varias fuerzas políticas que están detrás de un negocio, más allá de los intereses reales del desarrollo productivo y ecológico de la ciudad de Campana. Por lo tanto, yo no voy a ser cómplice de este negocio, que con el correr de los días se va a ir aclarando y se va a ir especificando cuáles son los beneficios que sacan de él algunas fuerzas políticas".

"Lo del Presidente –señaló Carlos Cazador- es inexplicable. Hay una Moción de Preferencia de un concejal, está en tiempo y forma, donde se le pide que un proyecto sea tratado en la próxima sesión como corresponde y dice el reglamento… y dice que va a hacer una audiencia pública, que no sé de dónde la sacó, y yo no tengo problema que haga todas las audiencias que quiera. Pero me tiene que votar lo que yo le pido. Y si salía positivamente aprobado, el 4 de julio tenía que tratarse este proyecto que está en comisión, pero por trampa de esta gente, no salió".

"Desde el año pasado, hay un proyecto de ordenanza que tiene que ver con una especulación inmobiliaria. Se trata de pasar una zona de más de 500 hectáreas categorizada como zona rural, a zona industrial. Hay una empresa, que es desarrolladora de ese proyecto y estaría valuado en más de 1000 millones de dólares, y que necesita de los campanenses la posibilidad del cambio de zonificación. Hoy es rural, y lo quieren pasar a industrial, cuando esta zona, durante los últimos 50 años de planeamiento urbano está pensada como amortiguamiento ambiental para todos los campanenses (…) Nosotros creemos que es muy necesario que el departamento Ejecutivo, que es el que promueve esta rezonificación, expresamente aclare de estudios de impacto ambiental, cuales van a ser las consecuencias de desarrollar industria en ese lugar (…) pero lo más importante es que se ha engañado a la sociedad, diciendo que ahí se van a generar 5000 puestos de trabajo cuando no hay una sola empresa que se venga a radicar. Es un pasamanos: hay una empresa que es dueña de la tierra, otra que quiere hacer el desarrollo y que busca inversores que algún día van a vender parcelas para que vengan industrias (…) Acá lo que hay es especulación inmobiliaria. Hay negocios millonarios en manos de unos pocos, y hay empresarios que pasan con la billetera haciendo ‘lobby’ por los pasillos del Concejo Deliberante desde el año pasado. Esto nos genera sorpresa y también angustia, porque esto no era común que esto sucediera en el HCD de Campana, que a partir de prácticas ligadísimas a la corrupción algunos bloques se presten a un tratamiento ‘express’ de una ordenanza que va a tener consecuencias presentes y futuras para nuestra ciudad", señalò la Concejal Soledad Calle.



