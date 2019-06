En el inicio de los Cuartos de Final de la División de Honor cayó 3-2 como visitante tras un tiebreak que se cerró 16-14. Esta noche será la revancha en el gimnasio de Chiclana 209. El Tricolor está obligado a ganar para forzar un tercer juego. Ciudad de Campana culminó la fase regular de la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) de gran forma: levantando mucho su nivel y consiguiendo tres victorias en cuatro partidos que le permitieron clasificarse a los playoffs y, de esa manera, asegurar la permanencia en la máxima categoría de la FMV, el gran objetivo de esta temporada. Sin embargo, los dirigidos por Hernán Carneri demostraron que no se conformaron con ello, que no se relajaron y que se mantuvieron a la altura del difícil desafío que tenían por delante: enfrentar en Cuartos de Final a Ciudad de Buenos Aires, el "1" de la fase regular (ganó 12 de sus 13 encuentros; sólo perdió ante UAI). Así, el Tricolor llegó a Núñez dispuesto a jugar de igual ante uno de los grandes candidatos al título. Y en el arranque del partido marcó diferencias que le permitieron ilusionarse con el batacazo: ganó 25-22 el primer set y 28-26 el segundo. La situación obligó a "Muni" a rotar a su plantel y en esas modificaciones, el local encontró las respuestas que le permitieron revertir el desarrollo: se llevó 25-17 el tercer set y 25-18 el cuarto. Por ello, la definición se estiró hasta el tiebreak, que resultó sumamente reñido. El CCC llegó a estar 8-7 arriba, aunque una buena ráfaga de Ciudad de Buenos Aires dio vuelta el marcador (10-8). La diferencia se amplió en los puntos siguientes (12-9), pero los dirigidos por Carneri no bajaron los brazos y lo igualaron en 14. Sin embargo, ello no alcanzó, porque en los dos puntos siguientes, "Muni" sentenció la historia y se quedó con el primer punto con el siguiente tablero final: 22-25; 26-28; 25-17; 25-18; y 16-14. La formación del equipo de nuestra ciudad fue con Juan Pablo Romero como armador; Javier Vega como opuesto; Mauricio Viller y Franco Lergen como puntas; con Fabián Flores y Ramsés Cascú como centrales; y con Michele Verasio como líbero. La revancha será esta noche, desde las 21 horas en el Gimnasia de Chiclana 209. Allí, Ciudad de Campana estará obligado a ganar para forzar un tercer y decisivo partido que se jugaría el sábado, nuevamente en Núñez. EL RESTO Las otras dos series de Cuartos de Final que ya comenzaron lo hicieron sin tanto suspenso, con lógicas y cómodas victorias de los locales. River Plate superó 3-0 a Vélez Sarsfield con parciales de 25-21, 25-21 y 25-17, mientras que Municipalidad de Lomas de Zamora también barrió 3-0 a UAI con parciales de 25-19, 30-28, 25-15. En tanto, anoche se ponía en marcha el duelo entre Boca Juniors y Ferro Carril Oeste.

Carneri: "Hicimos un gran partido, ojalá podamos repetirlo como local" Luego de la ajustada derrota 3-2 como visitante ante Ciudad de Buenos Aires en el inicio de la serie de Cuartos de Final, el entrenador de Ciudad de Campana, Hernán Carneri, dialogó con LAD e hizo un análisis de la actuación del Tricolor: "Esperábamos dar pelea y plantear un partido largo. Venimos de menor a mayor en el torneo y sabíamos que podíamos encontrar nuestro mejor rendimiento en este momento, que al fin de cuentas era lo importante", señaló. "Arrancamos con un buen planteo, con un esquema que nos salió, porque pudimos anular a sus dos puntas, que son sus principales armas ofensivas, al igual que los dos centrales. Tuvimos una gran tarea colectiva, con puntos altos en todos los aspectos, sobresaliendo el trabajo que hicimos en la recepción. Recibimos muy bien y nuestro armador trabajó cómodo. Y en los primeros dos sets marcamos diferencia con el saque", explicó el coach del CCC. En cuanto a la remontada de "Muni", Carneri señaló: "Ellos tienen mucho recambio y lo terminamos pagando, porque rotaron a todos sus jugadores y encontraron respuestas, sobre todo desde lo físico, porque padecimos el ritmo que impusieron. Por eso se llevaron con margen el tercer y el cuarto set. Finalmente, en el tiebreak volvimos a poder imponer nuestro esquema y peleamos tanto a tanto hasta que se despegaron. Pero nuestro equipo nunca aflojó, acertamos con el saque y nos pusimos 14-14. Lamentablemente no nos alcanzó para el triunfo, pero hicimos un gran partido, ojalá que podamos repetirlo este miércoles como local y ofrecerle un gran espectáculo a la gente de Campana", cerró.

