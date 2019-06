Joel Vallomy. Foto: Archivo.

La caída de venta en los supermercados fue del 12,6 % en el último año. Otra vez. Esa redundancia de constantes fracasos, políticas fallidas, de errores de gestión groseros y otros errores que uno intuye lamentablemente más voluntarios generan este cuadro de horror que hoy es la Argentina. Que te caiga casi un 13 % la venta en los mercados (estamos hablando a precios constantes, se sobreentiende) es que el indicador más claro de lo obvio: la gente consume menos comida. Ya sé, Usted macrista contumaz me dirá: "pibe, la gente va a los mayoristas" y yo le diré: "ahí cayeron un 12,9%", en fín, peor. Porque si te cae la venta mayorista no solo significa que fueron menos familias a "hacer la compra del mes" sino que menos comerciantes minoristas vendieron alimentos en sus comercios de barrio. Todo mal. Después miremos como paga la gente... 35,7 % de los consumidores pagaron con tarjeta de crédito la comida...número que crece mes a mes. Todo esto, en un contexto donde la inflación no se detiene y el empleo cae. Podríamos seguir con los números y decir que los shopings tuvieron una caída del 23% y además, podríamos agregar que de los nuevos ahora 12 y ahora 18 es una falacia para algunos productos sobre facturados. Podríamos estar horas analizado el fracaso de estos casi 4 años de un nuevo experimento neoliberal en la Argentina. Yo creo que el diagnóstico ya lo tenemos. Es más, creo que la inmensa mayoría de quienes están leyendo esto, no necesitan leerme ni enterarse de los números: la mayoría, estamos peor. La mayoría, si aun no tuvo problemas de trabajo, conoce varios amigos que si los tiene. La gran mayoría va mucho menos a comer afuera, hace asado, pasea o compra. Todo esto, ya lo sabían antes que yo les robe unos minutos de lectura. Quizá esto va más dirigido a quien gracias a Dios o a la suerte (depende lo que quieran creer) aun no la esta pasando tan mal, o no lo suficientemente mal como para admitirlo.. a esos yo les pido: miren a su al rededor y despierten, esto se hunde. Ya no les pido que reaccionen por amor a la patria, al menos háganlo por instinto de preservación. Dentro de poco más de un mes vamos a estar frente a las urnas comenzando a elegir el destino de los próximos 4 años de país. Todos y cada uno vamos a ser responsables en esta elección. La victoria de la fórmula de Alberto y de Cristina es hoy, la única opción racional que nos garantiza la vuelta a un modelo del famoso "círculo virtuoso" donde el consumo interno fue el gran protagonista de la levantada post 2001. Debemos ir a un esquema de orden financiero, al final de la bicicleta financiera macrista que regala miles de miles de millones de dolares de interés con las letras del central. Todo el daño que hicieron en estos 4 años seguramente van a dejar huellas, esta en todos nosotros evitar, que a partir de los próximos meses sean aun más profundas de borrar.

