Elecciones en el Sindicato Municipal: se presentó la Lista Naranja Nº 5

Está liderada por Mauro Magallanes como candidato a secretario general y Verónica Martínez como aspirante a secretaria adjunta. La Agrupación 5 de Abril presentó a los integrantes de la lista que competirá en las elecciones del próximo 16 de julio por la conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana. "Esta es una lista plural y con paridad de género, pero sobre todo es una lista que representa a todos los sectores del Municipio. Algo que nos costó mucho construir y nos da un nivel de representatividad muy grande que no tienen las listas de nuestros adversarios", comentó Mauro Magallanes, líder de la agrupación y candidato a secretario general. En cuanto al trabajo que vienen realizando desde la agrupación para afrontar las elecciones de julio, Verónica Martínez, candidata a secretaria adjunta, explicó: "Hemos llegado a cuanto sector del Municipio nos ha llamado y hemos fomentado esos encuentros porque creemos que es la única forma de entender los requerimientos de los trabajadores. Esto fue lo que nos permitió desarrollar las propuestas que estamos exponiendo ante los compañeros". "En ese trabajo de las propuestas está enmarcada también la defensa a nuestro Convenio Colectivo de Trabajo ya que desde su puesta en marcha no se ha cumplido con todo lo estipulado y eso se debe no solo al desinterés del Ejecutivo Municipal sino también a la falta de compromiso de la conducción del gremio. Ellos hacen campaña diciendo que lo defienden, pero no hacen nada para que se cumplan una gran cantidad de beneficios de los cuales hoy los compañeros municipales no gozan", sostuvo Magallanes. Por último, el candidato destacó que "el CCT y la Ley 14.656 son vitales para el funcionamiento del gremio" y a pesar de que "el gobierno local y el provincial están tratando de anularla", la 5 de Abril "no lo va a permitir". "Por eso, vemos muy positiva la lucha que lleva adelante la Fe.Si.Mu.Bo y sin lugar a dudas nos sumaremos a esa lucha por defender la ley cuando seamos conducción en nuestro sindicato", aseguró Magallanes. La Lista Naranja Nº 5 está conformada por: Secretaría General: Magallanes Mauro; Secretaría Adjunta: Martínez Verónica; Secretaría de Finanzas: Bonesi Mayra; Secretaría Gremial: Martínez Román; Secretaría de Organización: Lencina Ignacio; Secretaría de Obras y Servicios Sociales: Núñez Diego; Secretaría de Previsión Social: Aranda Héctor; Secretaría de Prensa y Difusión: Otamendi Walter; Secretaría Administrativa y de Actas: Morra Santiago; Secretaría de Recreación y Deportes: Piris Héctor; Secretaría de la Mujer: Palacios Mónica; Vocales titulares: Magallanes Silvia, Niz Claudio, Flores Miriam, Piriz Braian, Sánchez Hernán, Bagala Luis, Calveyra Mónica, Alfano Miguel, De Olivera Diego y Uviedo Alfredo; Comisión Fiscalizadora: Moyano José, Ghione Mayra y Juárez Leonardo.

Magallanes y Martínez buscan quedarse con la conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana.





Los integrantes de la Lista Naranja Nº5, que disputarán la elección interna del gremio que hoy lidera Carlos Barrichi.



Elecciones en el Sindicato Municipal: se presentó la Lista Naranja Nº 5

