POLEMICA POR LAS PASO Dirigentes de distintos sectores políticos manifestaron ayer martes opiniones divididas sobre la conveniencia de realizar las PASO el próximo 11 de agosto, aunque el Gobierno reconoció que a sólo 47 días de esas elecciones no hay margen político ni legal para cancelarlas y ya habría desistido de impulsar una iniciativa en ese sentido. Días antes, el gobierno nacional había cuestionado la necesidad de hacer las PASO, al considerar que "ya no tienen sentido" ante la falta de competencia dentro de cada espacio, aunque no había planteado públicamente la chance de cancelarlas como sí lo hizo luego el gobernador oficialista y titular de la UCR, Cornejo. Este martes, la polémica continuó con el pronunciamiento de distintos dirigentes, entre ellos Miguel Pichetto; Agustín Rossi y Sergio Urribarri, quienes se manifestaron en contra de suspender las PASO, mientras que Margarita Stolbizer reclamó no hacerlas y el diputado oficialista Luis Petri presentó un segundo proyecto de ley para eliminarlas. CAMIONEROS La Federación Nacional de Camioneros que lideran Hugo y Pablo Moyano firmó ayer un aumento salarial del 23 por ciento que regirá hasta diciembre próximo, cuando las partes volverán a sentarse para actualizar el incremento de acuerdo a la marcha de la inflación. Los Moyano acordaron la suba con la principal cámara de transportistas de cargas, Fadeeac, y se estableció que ese porcentaje se abonará en dos cuotas, la primera en julio y la otra en diciembre. En un primer momento, Camioneros pidió a los empresarios del sector un 46 por ciento de aumento, pero al final decidió acordar una paritaria "corta", por tramos y con posterior revisión, como vienen haciendo los demás de los sindicatos. MURIO LA "COCA" SARLI La actriz Isabel Sarli, ícono del cine erótico argentino, murió ayer en horas de la mañana a los 83 años de edad, mientras se encontraba internada en el Hospital de San Isidro. "Coca", cuyo verdadero nombre era Hilda Isabel Gorrindo Sarli, había sido ingresada al centro asistencial a fines de mayo pasado por un cuadro de infección urinaria y de schock séptico como secuelas de una operación de cadera a la que fue sometida antes. Los problemas de salud arrancaron el 18 de marzo con una caída que le provocó un traumatismo en la cadera izquierda y una operación cuatro días más tarde. Tras unos días en observación la actriz fue dada de alta, pero el 26 de mayo pasado había sido internada nuevamente y dos días más tarde la habían derivado a Terapia Intensiva. EXTIENDEN AHORA 12 El Gobierno anunció ayer que el Programa Ahora 12 será ampliado dado que comenzará a regir todos los días y contará con nuevos rubros como pequeños electrodomésticos y perfumerías. La medida también alcanza al programa Ahora 3, Ahora 6 y Ahora 18 con el fin de fomentar el consumo y la producción nacional de bienes y de servicios, indicó la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo. Según la resolución, se podrá comprar con Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12 y Ahora 18 todos los días hasta el 31 de diciembre. Al programa se suman los rubros pequeños electrodomésticos, que incluye pavas eléctricas, licuadoras, procesadoras, batidoras y tostadoras; junto a perfumería para adquirir productos de cosmética, cuidado personal y perfumes nacionales.

