La moderna y cautivadora scooter de la marca, se renueva completamente en diseño y tecnología. Honda Motor de Argentina lan La a la movilidad urbana y un manejo ágil, cómodo y fácil. Manteniendo su gran performance esta nueva versión ofrece un cambio en el diseño, colores y mejoras en el equipamiento. La New PCX 150 muestra un diseño exterior renovado. El nuevo faro delantero garantiza una mejor visibilidad al piloto. Además, cuenta con nuevas dimensiones, neumáticos con nuevo diseño y rodado más ancho, que hacen de la PCX, un modelo con el peso y tamaño perfectos para el trasporte diario en la ciudad. En relación al equipamiento, el tablero es completamente digital con pantalla LCD, faros con tecnología LED y luz de conducción diurna. Continúa con Smart Key, con sistema presencial y mantiene el toma de 12 volts. También, cuenta con el sistema "Idling Stop" de Honda: cuando el scooter arranca con el motor frío la centralita no apaga el motor en las paradas y lo mantiene a ralentí. En cuanto a la seguridad, mantiene el "Combi Brake System" (frenos combinados) que brinda más seguridad, equilibro y control para el motociclista durante el pilotaje, en relación al freno convencional. Por otro lado, su motor de baja fricción llamado eSP (enhanced Smart Power o Potencia Inteligente Mejorada), cuenta con cilindrada 149,3 cc con una mejora en torque y potencia. Se encuentra disponible a partir de este mes, en todas las concesionarias oficiales de Argentina, en color azul, plata y beige, a un precio sugerido de $195.800.-



Honda Motor de Argentina presenta la New PCX 150

