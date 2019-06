Se viene una nueva jornada de "Café con A.L.M.A"

Este viernes a las 17 se presentará una disertación sobre "La enfermedad de cuerpos de Lewy" y actuará en vivo la Banda Municipal.

Este viernes, de 17 a 19, se presentará una nueva jornada de "Café con A.L.M.A." en el Centro de Jubilados Corazones Abiertos (Becerra 718).

La actividad, de entrada libre y gratuita, es organizada por la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat.

En esta oportunidad, disertará la profesora Selva Marasco de Luna sobre "La Enfermedad de Cuerpos de Lewy".

Contará su testimonio respecto a la enfermedad y la manera de afrontarlo. Además, se referirá a las estrategias a poner en práctica en la vida diaria para sobrellevarla y tener una vida buena y activa.

Además, como en cada encuentro, se suma la música que llegará con la Banda Municipal dirigida por Jorge Mora.

Se invita a los interesados a inscribirse previamente la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor (San Martín y Dellepiane), de lunes a viernes de 8 a 12.

