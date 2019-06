Las categorías infantiles del Violeta no pudieron sumar ante el Funebrero. El pasado domingo, Villa Dálmine enfrentó a Chacarita por la séptima fecha de la Zona B del Torneo de Divisiones Infantiles que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en una jornada en la que no pudo sumar puntos. Los encuentros se disputaron en la cancha principal del predio Héctor Fillopski y el resumen de la jornada fue el siguiente: -Categoría 2006: Villa Dálmine 1 (Iván Isauro) – Chacarita 4. La formación del Violeta fue: Jeremías Fernández; Ariel Miravete, Bruno Carmarán, Guillermo Peñalva, Branko Karnincic; Máximo Arnaudín, Pedro Moroni, Iván Isauro, Joaquín Molina; Saverio Breglia y Bautista González. Y como suplentes estuvieron: Federico De Biasi, Samuel Torres, Lucas Rodríguez Blaser, Lautaro Romero y Juan Lobos. -Categoría 2007: Villa Dálmine 0 – Chacarita 3. La formación del Violeta fue con: Francisco Defelippe; Mirko Riva, Rodrigo Seija, Ramiro Suárez, Ignacio Rastelli; Juan Ignacio Loscerbo, Mateo Ravasio, Bautista Rodríguez, Nicolás Palacios Vive; Bautista Cándido y Santiago Garavano. Como suplentes estuvieron: Franco Gaitán, Benjamín Garavano, Brian Díaz e Ignacio Acosta. -Categoría 2008: Villa Dálmine 1 (Nazareno Luqui) – Chacarita 2. La formación del Violeta fue con: Gonzalo Castelain; Fabrizio Velázquez, Bautista Feversani, Lautaro Martínez, Thiago Castrellón; Alexander Riez Silva, Enzo Pérez, Juan Bautista González, Nazareno Luqui; Nicolás Crotto y Conrado Vera Lorenzo. Como suplentes estuvieron: Manuel Vilela, Lorenzo Márquez, Máximo Recalde y Joaquín Zárate. En tanto, la categoría 2009, que juega de manera promocional (9 vs 9), en dimensiones reducidas, Villa Dálmine cayó 3-0. En esta categoría, el Violeta presentó a Faustino Jonval Gange; Cristian Leiva, Nicolás Cabrera, Tiziano Hassell; Thiago Martínez, Ariel Zanabria, Julian Hereñú; Bautista Saavedra y Thiago Coronel. Además, como suplentes estuvieron: Benjamín Molineris, Marcos Torterola, Eros Bentancourt Medina y Santino Echavarría Luna.

Fútbol Infantil:

Villa Dálmine se midió con Chacarita

