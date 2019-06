La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/jun/2019 Liga Campanense:

El líder Juventud Unida igualó sin goles ante Otamendi, mientras que La Josefa y Las Palmas "A" golearon y quedaron a un punto. El pasado sábado, en cancha de Las Campanas, se disputó la 10ª fecha del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Y en esta jornada, el partido más atractivo fue protagonizado por el líder, Juventud Unida, y el ascendente Otamendi, que se ubica en cuarto lugar. Sin embargo, a lo largo del encuentro, no se sacaron diferencias y terminaron empatando sin goles. Un resultado que fue aprovechado por La Josefa y Las Palmas "A" para arrimarse a la cima que ostenta el vigente bicampeón. Con cinco tantos de Ariana Cáceres, máxima artillera del certamen, La Josefa goleó 7-0 a Las Palmas "C". Los otros dos tantos del "Josefero" los marcaron Luciana Godoy y Rocío Velázquez. Por su parte, Las Palmas "A" superó 3-0 a Deportivo San Felipe con goles de Salomé Ramón, Mariana Dos Santos y Maira Imberini. De esta manera, ambos conjuntos llegaron a los 21 puntos y quedaron a solo una unidad de Juventud Unida. Así, además, se escaparon a tres de distancia de Otamendi, que sigue en la cuarta posición. Esta 10ª fecha se completó con la victoria de Defensores de La Esperanza por 3-1 sobre Villanueva con goles de Giselle Mendoza, Carolina González y Yennifer Coralez (Julieta Cosa descontó para Villanueva) y con el triunfo de Las Palmas "B" por 1-0 sobre Mega Juniors con tanto de Fernanda Balduzi. Quedó libre Leones Azules en esta oportunidad. La próxima fecha, 11ª y última de la primera rueda, tendrá los siguientes partidos: Juventud Unida vs Mega Juniors, Las Palmas "A" vs Defensores de La Esperanza, Otamendi FC vs Las Palmas "C", Las Palmas "B" vs Villanueva y Deportivo San Felipe vs Leones Azules. Queda libre La Josefa. En tanto, la tabla de goleadoras del certamen está encabezada por Ariana Cáceres (La Josefa), con 12 goles. Y después se ubican: Daniela Carabajal (Otamendi), Salomé Ramón (Las Palmas A) y Gimena Sauco (Juventud Unida), con 7 goles.

LOS EQUIPOS DE JUVENTUD UNIDA Y OTAMENDI POSARON JUNTOS ANTES DEL ENCUENTRO QUE TERMINÓ SIN GOLES.





LA JOSEFA GOLEÓ 7-0 A LAS PALMAS “C" CON CINCO GOLES DE ARIANA CÁCERES.



