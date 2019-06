Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 26/jun/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 26/jun/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

YA ENTRENA EN RÍO La Selección Argentina realizó ayer su primer entrenamiento en Río de Janeiro, de cara al duelo de Cuartos de Final del viernes frente a Venezuela (16.00). En cancha de Fluminense, donde se desarrolló la práctica, Lionel Scaloni no paró ningún equipo, aunque todo indica que haría dos cambios en la formación titular con respecto al triunfo frente a Qatar: Germán Pezzella y Marcos Acuña estarían desde el arranque. Pezzella ingresaría como primer marcador central, pero no es seguro que Juan Foyth deje la titularidad, dado que podría pasar al lateral derecho, relegando a Renzo Saravia y también a Milton Casco, quien jugó de entrada contra Paraguay. Por su parte, "Huevo" Acuña demostró ante Qatar que le puede dar mayor equilibrio al mediocampo y si Scaloni opta por él desde el inicio ante Venezuela, sería Giovani Lo Celso quien deje la formación titular. ARBITRO CONFORMADO El colombiano Wilmar Roldán será el árbitro del duelo entre Argentina y Venezuela que se disputará este viernes a las 16 en el Maracaná por los Cuartos de Final de esta Copa América "Brasil 2019". Sus compatriotas Wilmar Navarro y Jhon León estarán como asistentes, mientras que Andrés Rojas comandará el VAR y el peruano Diego Haro actuará como cuarto hombre. MUNDIAL FEMENINO Ayer terminaron los Octavos de Final del Mundial Femenino "Francia 2019", en una jornada en la que se acentuó el dominio europeo: Italia venció 2-0 a China y ahora se cruzará con Holanda, que venció 2-1 a Japón con un gol de penal en el último minuto de juego. De esta manera, siete equipos europeos avanzaron a los Cuartos de Final, que tendrá los siguientes duelos: Noruega vs Inglaterra, Francia vs Estados Unidos (único no europeo), Alemania vs Suecia y Holanda vs Italia. Estos encuentros se jugarán entre jueves y sábado. SIGUE LA POLÉMICA Después del bochorno ocurrido en la Final de la Reválida del Federal entre Alvarado de Mar del Plata y San Jorge de Tucumán, Antonio Raed renunció como presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino. "Es público y notorio, fue amañado, generó estado de nerviosismo y sacó de eje a uno de los equipos. No quiero justificar reacciones, pero que las cosas se den de un modo tan digitado puede darle cierta justificación", afirmó el dirigente santiagueño luego del escándalo por el arbitraje en la final por el segundo ascenso a la Primera B Nacional, que terminó con San Jorge abandonando el partido con una sentada a manera de protesta por la actuación del juez Adrián Franklin. En diálogo con la radio LV12, Raed admitió que su alejamiento del cargo es producto de una "fatiga moral" por distintas situaciones. GANO LONDERO El argentino Juan Ignacio Lóndero avanzó ayer a los Octavos de Final del ATP 250 de Eastbourne: en lo que fue su primera victoria sobre césped, el cordobés superó 6-7 (5-7), 6-1 y 6-3 al británico Jay Clarke. Ahora, el 62º del ranking mundial se medirá ante el español Fernando Verdasco (36º), quien ayer eliminó al australiano John Millman (58º). QUALY TRUNCADA Los seis tenistas argentinos que se presentaron a la clasificación de Wimbledon quedaron eliminados en la primera ronda. Carlos Berlocq, Facundo Bagnis, Federico Coria, Pedro Cachín, Marco Trungelliti y Facundo Argüello habían sido perdido el lunes, mientras que ayer tampoco pudo avanzar Paula Ormaechea.

