Perdieron 2-0 como locales por la 11ª fecha de la Primera B2. Victorias en Intermedia y Sexta División. El pasado domingo, la Primera Caballeros de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club perdió 2 a 0 como local ante Luján Rugby Club por la 11ª fecha de la Zona de la Primera B del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). Fue un partido entre dos equipos que estaban últimos en la tabla con tan solo una unidad, con un CBC que llegaba a este encuentro tras conseguir su único punto del certamen ante Racing Club, en un cotejo disputado también en nuestra ciudad. Por ello tenía una buena oportunidad de seguir por la senda positiva. Sin embargo, no pudo lograrlo a pesar de disputar un partido parejo y en el que hizo méritos para merecer mejor suerte. En este compromiso, el plantel Celeste estuvo conformado por Diego Balerio Baldini, Daniel Contreras, Emiliano Dittieri, Martín Eckstein, Alcides Godoy, Sergio González, Facundo López, Mauro Martínez, Mariano Mercuri, Milton Orellana, Ignacio Poggi (capitán), Damián Pupo, Omar Vicente Rodríguez, José Sánchez, Vicente Starc, Julián Torres Quevedo y Emiliano Verchán. Los demás resultados de la fecha fueron: Racing Club 0–6 Club San Fernando "B", S.I.T.A.S. 3–3 Buenos Aires Christian School, y MDQ Mar del Plata 1–1 Santa Bárbara "B". Por la próxima fecha, a disputarse este domingo 30, el Boat Club visitará a Santa Bárbara "B", equipo que lidera las posiciones con 25 unidades, cinco más que SITAS y MDQ Mar del Plata, que tienen 20 puntos. En esa jornada, además jugarán: Buenos Aires Christian School vs. MDQ Mar del Plata, SAG de Lomas de Zamora vs. S.I.T.A.S., Club San Fernando "B" vs. Ducilo "B" y Luján Rugby Club vs. Racing Club. DIVISIONES MENORES En la jornada del domingo, antes del encuentro de Primera se disputaron los compromisos de Sexta División e Intermedia, que terminaron ambos con triunfos para el CBC. Los resultados y goleadores fueron: -Sexta División: Victoria 3 a 1 con goles de Germán Torres, Nicolás González y Julián Montani. -Intermedia: Victoria 2 a 0 con goles de Daniel Contreras y Elías Montero Pineda.

Los Varones del CBC cayeron ante Luján RC

