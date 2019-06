La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/jun/2019 Cetoacidosis diabética







La cetoacidosis diabética (CAD) es una afección que pone en riesgo la vida y que afecta a personas con diabetes. Ocurre cuando el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido. El hígado convierte la grasa en un impulsor llamado cetona que hace que la sangre se vuelva ácida. CAUSAS La CAD es causada cuando la producción de insulina en el cuerpo es tan baja que: La glucosa (azúcar en la sangre) no puede llegar a los glóbulos para ser utilizado como impulsor. El hígado fabrica una gran cantidad de azúcar en la sangre El cuerpo descompone la grasa demasiado rápido El hígado descompone la grasa y la convierte en un impulsor llamado cetona. Las cetonas se producen normalmente cuando el cuerpo descompone la grasa después de mucho tiempo entre comidas. Cuando las cetonas se producen rápidamente y se acumulan en la sangre y la orina, pueden ser tóxicas haciendo que la sangre se vuelva ácida. Esta afección se conoce como cetoacidosis. Algunas veces, la CAD es el primer signo de diabetes tipo 1 en personas que aún no han recibido el diagnóstico. También puede ocurrir en alguien a quien ya se le ha diagnosticado diabetes tipo 1. Una infección, una lesión, una enfermedad seria, pasar por alto dosis de insulina, o una cirugía pueden llevar a CDA en personas con diabetes tipo 1. Las personas con diabetes tipo 2 también pueden presentar CDA, pero es menos común y menos agresiva. Usualmente se desencadena por un nivel de azúcar descontrolado en la sangre por un largo tiempo, pasar por alto dosis de medicamentos o una enfermedad o infección grave. SÍNTOMAS Los síntomas comunes de CAD pueden incluir: Disminución del estado de conciencia, Respiración acelerada y profunda, Resequedad en la boca y la piel, Enrojecimiento de la cara, Micción frecuente o sed que dura un día o más, Aliento a frutas, Dolor de cabeza, Dolores o rigidez muscular, Náuseas y vómitos y/o Dolor de estómago. PRUEBAS Y EXÁMENES El examen de cetonas se puede usar en la diabetes tipo 1 para detectar cetoacidosis temprana. Esta prueba por lo regular se hace usando una muestra de orina o una muestra de sangre. TRATAMIENTO El objetivo del tratamiento es corregir el alto nivel de glucosa en la sangre con insulina. Otro objetivo es reponer los líquidos perdidos a través de la orina, la falta de apetito y el vómito si tiene estos síntomas. Es probable que necesite ir al hospital. Allí, recibirá insulina, líquidos y otros tratamientos para la CAD. Luego, los proveedores buscarán la causa de esta enfermedad, como una infección, y la tratarán. EXPECTATIVAS (PRONÓSTICO) La mayoría de las personas responden al tratamiento dentro de las primeras 24 horas. A veces, toma más tiempo recuperarse. Si la CAD no se trata, puede llevar a una enfermedad grave o la muerte. PREVENCIÓN Si usted tiene diabetes, debe aprender a reconocer los signos y síntomas preliminares de advertencia de la CAD. Debe saber cuándo hacer un examen de cetonas, por ejemplo, cuando está enfermo. Si usa una bomba de insulina, revísela con frecuencia para ver que la insulina esté fluyendo a través del tubo y que no haya obstrucciones, retorcimientos ni desconexiones. Fuente: Medline Plus

