La precandidata a diputada provincial y referente del Partido Obrero Nora Biaggio visitó la ciudad para realizar diferentes actividades en el marco de la campaña del Frente de Izquierda. Durante una entrevista con LAD, habló del escenario electoral, el movimiento de mujeres, la actualidad docente y la unidad de la izquierda. La campaña electoral arrancó y referentes políticos provinciales y nacionales desfilarán por Campana para hacerle llegar sus propuestas al electorado. Una de las primeras en desembarcar en la ciudad ha sido Nora Biaggio, precandidata a diputada provincial por el Frente de Izquierda (FIT). La docente fue recibida por sus compañeros del Partido Obrero -uno de los espacios que componen al FIT-, charló con trabajadores de TenarisSiderca durante el cambio de turno y participó de una charla sobre la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en la Escuela Secundaria Técnica Nº1. También se dio tiempo para conversar con La Auténtica Defensa sobre el escenario electoral, las perspectivas del FIT y el papel que desempeñarán en la elección sectores como el movimiento de mujeres y los docentes bonaerenses. -¿Cómo ve la elección que se aproxima? Es un terreno donde hay dos campos: uno el de los candidatos y listas del Fondo Monetaria Internacional, y otro el del Frente de Izquierda que enfrenta esta política. La gente va a tener que elegir entre esas dos alternativas. El oficialismo y la fórmula Fernández-Fernández son candidatos que han ido y siguen discutiendo con el FMI la política para mantenerles las ganancias a los sectores capitalistas, que lógicamente se hace sobre las espaldas y las consecuencias terribles de vida de los trabajadores. Ahora el FMI salió a decir muy campante que hay que aumentar la edad jubilatoria y transformar los haberes jubilatorios en sueldos asistenciales, Macri y su gobierno salen a apoyarlo y por el lado del Frente de Todos no se ve una política de enfrentamiento, porque cuando eran gobierno también ellos lo plantearon. Cristina vetó el 82 por ciento móvil. Y aparte, cuando se hizo el robo de las jubilaciones el 14 de diciembre de 2017, los trabajadores salimos a luchar, Romina del Plá desde la Cámara llamó a pedir rodear al Congreso para impedir este robo, y la CGT no llamó al paro general, cosa imprescindible para defender los sueldos jubilatorios. -Hay una fuerte polarización entre Juntos por el Cambio y Frente de Todos. ¿Qué debe hacer el FIT para llegar con su mensaje al electorado? -El electorado está polarizado porque justamente la política del peronismo en las centrales obreras y las cámaras legislativas ha sido frenar la intervención de los trabajadores. Han hecho un esfuerzo gigantesco por evitar una presencia obrera para enfrentar los ajustes, los despidos, las suspensiones, los cierres de fábrica. Han dejado a los conflictos aislados, han sacado paros generales muy a las cansadas y para disolver las tendencias de lucha. Delinearon tendencias de freno a la clase obrera y solamente pensaron en las elecciones. Y cuando se trató el Presupuesto, toda la gente de la CGT y la CTA la llevaron a rezar a Luján, detrás de la Iglesia. Obviamente, para muchísimos trabajadores y jóvenes, una salida para salir de esta situación económica es deshacerse de Macri y votar al peronismo, no importa lo que plantee. Nosotros decimos que hay que tenerlo claro: Alberto Fernández, Kicillof y las distintas alas que ahora se unieron, plantearon que van a renegociar la deuda del FMI, o sea que van a aceptar el endeudamiento que hizo este gobierno para favorecer al capital especulativo, no a la población. Los trabajadores vamos a pagar la fiesta que se mandaron. Por eso hay que advertirle a la gente que no vote al próximo verdugo. Que la crisis la paguen los capitalistas. -Usted es docente. ¿Cómo cree que se va a comportar el voto de este sector, especialmente en la Provincia? -El macrismo cooptó a docentes y también a trabajadores. El desbarranque del gobierno kirchnerista hizo que el macrismo armara una campaña mentirosa y algunos la creyeran. Los docentes no van a votar al macrismo. Ya expresaron su rechazo en las grandes huelgas y en las luchas de los Suteba combativos, pasando por encima la dirección de Baradel y del frente gremial. La docencia, por su propio bolsillo, por la situación de la educación y por las muertes de Sandra y Rubén, los compañeros de Moreno (NdR: fallecidos el año pasado por una explosión ocurrida dentro de una escuela), hace rato que sacó la conclusión que no quiere saber nada con el macrismo. El gran tema es que la consigna anti-Macri hace que muchos terminen en manos de los que después van a seguir aplicando la misma política. Fijate que los últimos paros convocados por la CGT se hicieron bajo la consigna del frente patriótico y la alianza entre patrones y obreros: o sea que, según ellos, acá hay que reorganizar la economía del país para beneficiar a los patrones para que haya trabajo. Nosotros planteamos lo contrario: que no se pague la deuda, que se nacionalice la banca bajo control obrero, que se nacionalice el comercio exterior y se establezcan industrias bajo control de los trabajadores por parte del Estado, que procesen todo lo que se produce en bruto en el país y les den trabajo a todo el mundo. -¿Qué papel jugará el movimiento de mujeres en estas elecciones? -El movimiento de mujeres ha ganado protagonismo sobre la base de la violencia que sufrimos y el entendimiento de organizarnos y ganar las calles, porque el Estado es responsable, cualquiera sea el gobierno, de la violencia contra la mujer. Tenemos una cantidad enorme de compañeras víctimas de violencia, maltratos, de violaciones y asesinatos, y también somos víctimas de violencia porque no hay acceso a los anti-conceptivos, porque no hay educación sexual laica y científica, y porque no hay derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Que las mujeres se sigan muriendo por abortos clandestinos es un hecho de violencia. -Si gana Alberto Fernández, ¿el aborto será ley? -De ninguna manera, porque gobernó 12 años el kirchnerismo y le prometió al Vaticano que esa ley no iba a salir. No lo planteó cuando fue gobierno y ahora lo votó a favor pero llamó a su otra senadora, Larraburu, a que lo hiciera en contra, y con eso armaron la fuerza en Senado para evitarlo. Aparte, el propio Alberto Fernández planteó que no es el momento de votar la ley del aborto porque divide a los argentinos. Y Cristina planteó que en sus filas conviven los pañuelos celestes con los verdes. Eso no es una convivencia: el pañuelo celeste es la muerte de las mujeres. -La izquierda ha hecho un esfuerzo muy grande para unirse. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué resultado tendrá? -El Partido Obrero viene impulsando una política de unidad, también en el terreno sindical. Nosotros constituimos con otras corrientes de izquierda el Plenario Sindical Combativo. Una de las organizaciones que hizo el acuerdo con nosotros es el MST, que estaba fuera del FIT. Nosotros veníamos sosteniendo desde antes del 2011 la necesidad de un Frente de Izquierda que enfrentara las políticas patronales de todo color. En el 2011, logramos un acuerdo de tres partidos. Y después de esta experiencia en junto con el MST y otras corrientes de izquierda, se maduraron más las condiciones como para que ingresen al programa que defiende el Frente de Izquierda: socialista, revolucionario y absolutamente independiente de los partidos patronales. Es un salto muy grande y una fortaleza no solo para la intervención electoral sino también en las luchas. -¿Prefería a Del Caño o a Miriam Bregman como candidata a presidente? -En realidad, nos hubiera gustado mucho más Romina del Plá (NdR: del PO, acompaña a Del Caño en la fórmula presidencial). Nosotros como Partido Obrero no tomamos determinación en lo que refiere a otras organizaciones. Nos da la impresión de que el FIT en este período da un salto de actividad conjunta mucho mayor, porque hemos coordinado actividades y estamos organizando un acto de todo el FIT en Ferro antes de las PASO. Planteamos también un Congreso del Frente de Izquierda y salir a realizar actividades en las fábricas, en las facultades, en los barrios. Eso en un punto es independiente de las personas: es una política que desarrollamos para la campaña electoral, pero también en el terreno de las luchas que se vienen, porque gane quien gane la política del FMI es atacar a los trabajadores.

La referente del PO charló con trabajadores en la portería de TenarisSiderca.





Biaggio junto a Pablo De Lucía, precandidato a 1º concejal por el FIT.



Nora Biaggio:

"En estas elecciones, la gente elegirá entre los candidatos del FMI y quienes lo enfrentan"

