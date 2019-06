La UOCRA marca la cancha en la avenida Rocca

Oscar Villareal, junto a medio centenar de trabajadores, se presentó ayer en el predio donde en 2016 se derrumbó una losa en construcción para constatar el reinicio formal de la obra y reclamar que se contrate mano de obra local. En paralelo, hoy tendrá lugar la Audiencia Preliminar del juicio oral por la muerte de los 3 obreros. Cerca de medio centenar de trabajadores de la UOCRA encabezados por su líder local, Oscar Villareal, se presentaron ayer en el predio de la avenida Rocca donde en noviembre de 2016 fallecieron aplastados 3 obreros durante el hormigoneado de una loza en construcción. Si bien se realizaron tareas de limpieza en el lugar a principios de año, lo concreto es que desde este lunes seis trabajadores se encuentran desarrollando actividades en el lugar sin que se haya reiniciado formalmente la obra, ni se visualice ningún cartel informativo que así lo acredite. En ese sentido, Oscar Villareal, señaló a La Auténtica Defensa: "Nosotros tenemos dudas de que esta obra esté habilitada. Presentamos una nota el 19 de junio solicitando que se nos informe si tienen habilitación oficial para dar comienzo a esta obra, cuáles serían sus características, y qué cantidad de trabajadores se va a realizar, recordando que en la misma deben tenerse en cuenta todos los recaudos de seguridad los cuales descartamos que se encuentran cubiertos por las leyes vigentes de nuestro convenio colectivo de trabajo, y además, solicitamos que se le dé prioridad a la mano de obra local. Al día de hoy, no tuvimos contestación de la empresa. Si esto continúa, nos presentaremos en Obras Públicas de la Municipalidad o en la oficina que sea necesario para aclarar esta situación". Consultado uno de los supervisores de la obra, comentó que se trata de un equipo de 6 trabajadores oriundos de Rosario y que si bien no se ha dado inicio formal a la obra, se encuentran realizando tareas preparatorias de orden y limpieza. "Para cuando esto se habilite, necesitamos tener el piso bien organizado y podamos arrancar", comentó Carlos González, uno de los trabajadores presente en el lugar y agregó: "Nosotros licitamos la obra y entendemos que por falta de habilitación no podemos empezar. Pero mientras tanto, estamos ganando tiempo con el tema de la limpieza. Pero hasta que esto no se habilite, no podemos tocar nada y es lo que estamos haciendo. Espero que no haya ninguna traba, y podamos trabajar. Después, si los compañeros de la UOCRA quieren venir a trabajar, supongo que habrá una o dos vacantes en el mejor de los casos. Más no, porque es una obra chica y estamos cubiertos".

Villareal, ayer por la mañana, en el predio de la Av. Rocca donde en noviembre de 2016 fallecieron tres trabajadores de la construcción. TRIPLE HOMICIDIO CULPOSO El 8 de noviembre de 2016, cerca de las 15:30, en la avenida Rocca al 170 se escuchó un singular y sorpresivo estruendo: se había caído el encofrado de la losa de una futura galería comercial que se estaba rellenando desde la mañana temprano. Así, aplastados por maderas, hierros y cemento fresco, perdieron la vida Miguel Colarte (30), Alberto Chamorro (50) y Francisco Leiva (62). La causa está radicada en el juzgado Correccional 2, y hoy tendrá lugar la Audiencia Preliminar que es la que fija la prueba y lineamientos del juicio oral por Triple homicidio culposo y estrago culposo en concurso ideal Carlos Senestrari y Ramiro Mendizábal. Según versiones, en total vaciaron su contenido 16 de los 18 camiones hormigoneros programados ese día. Las tareas se habrían iniciado a las 8 de la mañana y fueron fatalmente interrumpidas cuando la estructura de encofrado y puntales cedió cuando tres trabajadores se encontraban debajo de la misma.

Villareal: "Nosotros tenemos dudas de que esta obra esté habilitada"

La UOCRA marca la cancha en la avenida Rocca

