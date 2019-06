P U B L I C



Enfrenta desde las 21.30 a Honor y Patria como visitante. Presidente Derqui perdió su invicto a manos de Sportivo Escobar, mientras que el Campana Boat Club jugaba anoche en Pilar y lo hará mañana en Derqui. La 13ª fecha del Nivel A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) se pondrá en marcha esta noche con la visita de Ciudad de Campana a Honor y Patria de Capilla del Señor en un partido que se jugará desde las 21.30 horas. El Tricolor buscará la recuperación después de caer 96-95 como visitante y en tiempo suplementario frente a Independiente de Zárate, mientras que el Gaucho llega en levantada y tras ganarle como visitante a Sportivo Pilar por 84 a 65. Esta 13ª fecha continuará mañana viernes y tendrá al Campana Boat Club jugando como visitante frente al líder Presidente Derqui desde las 21.30 horas. Además, también se medirán: Atlético Pilar vs Independiente, Defensores Unidos vs Central Buenos Aires y Sportivo Pilar vs Sportivo Escobar. Además, en esta semana se programaron partidos pendientes de la primera rueda. Así, el martes por la noche, en un encuentro correspondiente a la 2ª fecha del certamen, Sportivo Escobar recibió a Presidente Derqui y dio la sorpresa al quitarle el invicto: se impuso 97 a 83 como local. A pesar de la derrota, el Rojinegro se mantiene como único líder de este Oficial de la ABZC con 21 puntos, producto de 10 victorias y apenas una caída. Por su parte, Sportivo Escobar llegó a los 19 puntos e igualó la línea de Ciudad de Campana en el cuarto puesto, dado que ambos conjuntos quedaron con marca de 7 triunfos y 5 derrotas. Anoche, al cierre de esta edición, el Campana Boat Club se medía con Atlético Pilar en un encuentro pendiente de la tercera fecha y que reeditaba el duelo del último viernes, cuando el Rancho se impuso 100-81 en el gimnasio de la ribera de nuestra ciudad.



EN LA PRIMERA RUEDA, EL CCC SUPERO 87-74 COMO LOCAL A HONOR Y PATRIA.

#Basquet Ciudad de Campana abre hoy la fecha 13 del Oficial de la ABZC jugando como visitante vs Honor y Patria de Capilla del Señor desde las 21.30. pic.twitter.com/VUQTAVpoG1 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 27 de junio de 2019 #Basquet Anoche, Boat Club perdió 79-67 como visitante ante Atlético Pilar en un pendiente de la 3era fecha del Oficial de la ABZC. Mañana juega nuevamente como visitante vs Presidente Derqui por fecha 13. pic.twitter.com/Q3b4d8rSeW — Pablo Scoccia (@chuecosco) 27 de junio de 2019

Básquet:

Ciudad juega hoy en Capilla del Señor en el inicio de la 13ª fecha del Oficial

