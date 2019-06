La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jun/2019 Exportar: una quimera posible para las Pymes







Con la organización del Municipio y la Agencia de Promoción Inversiones y Comercio Exterior de la Provincia de Buenos Aires (GLOBA) anoche comenzó en el colegio Armonía el programa Laboratorio Pymex, que busca mejorar la inserción de pequeñas y medianas empresas en el comercio exterior. "En Campana tenemos grandes empresas exportadoras, pero el desafío más importante es derribar el mito de que sólo grandes volúmenes se pueden exportar. Por eso convocamos a emprendedores locales y estudiantes de Comercio Exterior con la idea de mostrarles las nuevas herramientas disponibles para empezar a trabajar lo que se denomina el puerta a puerta", señaló Sandra Gotelli, directora de Producción local sobre los cuatro talleres no arancelados destinados a PyMEs de la ciudad con el objetivo de brindarles herramientas para que puedan concretar exportaciones. Además de la Secretaría de Producción del municipio y la agencia GLOBA, también participan el Instituto Superior Armonía, la Universidad Nacional de Luján (UNLu), la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y el Observatorio de Comercio Internacional. Durante el primer taller, se abordaron la "Secuencia de una exportación" y la "Gestión comercial de una exportación". Los talleres continuarán el 7 de agosto, 11 de septiembre y el 16 de octubre y se abordarán temas como: herramientas de financiamiento y apoyo al exportador, estrategias de comunicación y normas privadas de certificación en comercio internacional, y proyecto exportador. Al respecto, el consultor responsable de proyectos de "Formación Comercial" en GLOBA, comentó: "Lo que buscamos con el Laboratorio Pymex es reunir a los jóvenes empresarios, las universidades, actores locales, alumnos, incluso hay un observatorio de comercio internacional hoy aquí presente. La idea es brindar información, pero además generar la sinergia para que los participantes puedan iniciarse en la exportación. Tenemos un problema en la Argentina: nosotros no vendemos, nos vienen a comprar. Ya son 200 talleres similares que venimos haciendo desde 2016. La red se está formando, y eso se puede visibilizar por ejemplo, en el portal Exportadores de Buenos Aires".

Nora Taret, del colegio Armonía; Gonzalo López, consultor de GLOBA; y Rodrigo Arismendi, presidente de la Cámara de Jóvenes Empresarios de Campana, durante el lanzamiento. CURSO PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Este sábado a partir de las 9:30 y hasta las 13:30 tendrá lugar en la sede del colegio Armonía el primero de cuatro talleres no arancelados que integran el curso de formación avanzada sobre Voluntariado y Comunicación para integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil. El Lic. Fabio Fridman, especialista en gestión de OSCs y director ejecutivo de FACCMA Argentina, presentará la primera parte del taller "Hacia un voluntariado profesional", y la segunda parte tendrá lugar el sábado 13 de julio, donde también se tratará el Desarrollo de Recursos, temática a cargo del Lic. Jorge Almirón de la Universidad de San Andrés. Los siguientes módulos son Comunicación Efectiva y Comunicar para el cambio social.

Exportar: una quimera posible para las Pymes

