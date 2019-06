Cambiemos acusó de "tramposo" al peronismo y reveló que analiza denunciar a Marco Colella

Es tras la escandalosa sesión del último martes, cuando por diferencias sobre el proyecto de rezonificación del Tajiber el bloque oficialista y la UV Más Campana se retiraron del recinto y dejaron sin quórum la sesión. El bloque de concejales de Cambiemos tildó de "tramposo" al conjunto de concejales del peronismo por lo sucedido en la escandalosa sesión del Concejo Deliberante, cuando sus ediles -juntos a los de la UV Calixto Dellepiane- se retiraron y dejaron sin quórum al cuerpo legislativo. El portavoz del bloque oficialista fue su presidente, Carlos Cazador, quien en conferencia de prensa ayer calificó de "bochornosa, deplorable y fuera de lugar" la sesión, en la que se observaron "temas que deberían llamar la atención de los vecinos" que "no se han vivido durante tantísimos años de labor legislativa". Esta nueva disputa entre Cambiemos y los bloques peronistas -PJ/Unidad Ciudadana y Red por Argentina- se originó por el tratamiento del proyecto de rezonificación de los terrenos pertenecientes a la Compañía General de Fósforos ubicados en el Tajiber, una iniciativa que fracasó el año pasado y el oficialismo vuelve a impulsar en este 2019. Con despacho positivo del Consejo Urbano Ambiental, el oficialismo y la UV Más Campana le dieron curso por las comisiones legislativas donde se encontraba siendo analizada, pero finalmente no pasó a integrar el Orden del Día de la última sesión. Eso fue señalado como una "trampa" por Cazador, al igual que la decisión de Marco Colella, presidente del HCD, de no permitirle introducir una moción de preferencia para votar el proyecto la sesión siguiente. En ese sentido, Cazador habló de "una minoría que circunstancialmente tomó la presidencia con apoyo de otra minoría, dejando sin presidencia al bloque mayoritario, cree ser la dueña del HCD" y acusó a Colella de cometer "el peor de los errores: no respetar el Reglamento Interno", producto de aplicar "trampas establecidas de antemano". "(El presidente) apura y no deja ni hablar a la secretaria del último asunto entrado para pasar a los Despachos de Comisión y evitar que yo pudiera presentar (la moción de preferencia). Eso es trampa, porque además yo de buena fe se lo había dicho antes", sostuvo el concejal. Y continuó: "No conforme con esta trampa, inventa la audiencia pública, mintiéndonos con que es imprescindible, cuando el Reglamento Interno dice que podrán ser pedidas por el HCD pero mediante resolución del cuerpo por mayoría simple. Es decir, debe ser votada (y eso no sucedió)". "Cuando uno quiere hacer trampa hace todas las artimañas que se hicieron en el día de ayer que por supuesto nos terminaron cansando", dijo Cazador para justificar la retirada de su bloque. También apuntó contra la edil Soledad Calle. "La presidenta del bloque de Unidad Ciudadana decide lo que hay que hacer en este HCD y nosotros no los vamos a permitir", afirmó. Consultados por La Auténtica Defensa acerca de la continuidad de esta disputa política con la oposición, tanto Cazador como su compañera de bancada Romina Buzzini revelaron que se encuentran "evaluando" presentar recursos administrativos contra Colella y su accionar "para garantizar el funcionamiento del Concejo Deliberante como corresponde". Sobre el proyecto en cuestión, Cazador resaltó que tiene despacho positivo del CUA, órgano que le corrigió "varios artículos, incluyendo cambios de algunas rezonificaciones, dejando zonas de amortiguación que dictamina la ley y protegiendo sitios arqueológicos", y remarcó que el emprendimiento industrial que se quiere desarrollar en esos terrenos permitiría la creación de cientos de puestos de trabajo para los campanenses.

Cazador lideró la conferencia de prensa de la que también participaron los concejales Buzzini, Casaretto y Gómez.



Cambiemos acusó de "tramposo" al peronismo y reveló que analiza denunciar a Marco Colella

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: