PERDIDA DE EMPLEOS Un total de 203.900 empleos se perdieron en los últimos doce meses de los cuales más de 141.000 correspondieron al sector privado, según datos del Ministerio de Producción y Trabajo. De acuerdo con la estadística oficial, en abril, los empleos con aportes al sistema de Seguridad Social tuvieron una caída de 15.000 puestos. El sistema oficial registró un total de 12.113.900 puestos entre asalariados del sector público y privado, monotributistas, autónomos y trabajadores de casas particulares, cuando en marzo totalizaron 12.128.900. La medición desestacionalizada arrojó, sin embargo, un aumento de 3.300 empleos, dato que desde el Ministerio destacaron como una reacción positiva del mercado laboral. Dentro del sector privado, las mayores caídas afectaron a la industria metalúrgica, comercio, hoteles y restaurantes y actividades inmobiliarias y hubo un leve incremento en la enseñanza privada. EXIMIDOS El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció ayer que los afectados por el apagón de la ciudad de La Plata no tendrán que pagar la factura de luz de este mes y que Edelap deberá abonar una multa de 150 millones de pesos. En conferencia de prensa el vicegobernador Daniel Salvador, además de anunciar el resarcimiento para los usuarios de la zona norte de La Plata afectados por el corte del suministro eléctrico y la "fuerte multa" a la distribuidora, repasó los trabajos que el municipio llevó a cabo durante los 4 días que duró el corte de energía eléctrica. Además, comentó que se le va a exigir a la prestataria del servicio que adelante las obras previstas para el 2020 para que las mismas se concreten este año. En tanto, el intendente de La Plata, Julio Garro, anunció que los vecinos afectados "no pagarán la tasa de alumbrado" y que los comerciantes quedarán exentos "del pago de tasas municipales del período en curso". LOPETEGUI - APAGON El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, concurrirá al Congreso el próximo miércoles a informar sobre el apagón que dejó sin luz a toda la Argentina, con excepción de Tierra del Fuego, el 16 de junio último. Así lo consignaron a NA fuentes parlamentarias y gubernamentales. El domingo 16 de junio, a las 7.07, se produjo una falla en las líneas de transmisión de Transener que provocó un apagón total del sistema. Aunque la compañía admite que hubo una vía que no funcionaba por reparaciones, se desconoce el problema técnico original. Algunas versiones señalan un posible hackeo y otras mal manejo de la generación hidroeléctrica. Aunque al final del día el servicio se restableció por completo, la jornada electoral en cuatro provincias corrió peligro por el apagón. CONTRABANDO DE ARMAS Luego de ocho meses de arduas tareas de inteligencia criminal, la Gendarmería descifró el modus operandi de esta banda de delincuentes que contrabandeaban armas desde Estados Unidos y Europa hacia nuestro país para, luego, enviarlas a Brasil vía Paraguay. Éstos enviaban las armas (desde fusiles Colt M4 calibre 5,56 a fusiles AK 47) desde Estados Unidos hacia Argentina a través de encomiendas. Un total de 17 detenidos y la incautación de numerosas armas de poderoso calibre fue el saldo hasta el momento de más de 52 allanamientos realizados por efectivos de Gendarmería Nacional en varias provincias del país. Fuentes de la fuerza informaron que los procedimientos se llevaron a cabo en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero, y forma parte del mayor secuestro de armas que se produjo en la Argentina y que permitió desbaratar una banda internacional. Además de Gendarmería Nacional, trabajó personal de AFIP DGA, de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la Anmac y de Homeland Security Investigation de los Estados Unidos.

