Millonario préstamo para la ampliación de la refinería Campana

Pan American Energy recibirá 500 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional. Los trabajos de expansión en nuestra ciudad permitirán incrementar en un 60% la producción de combustibles, reducir el nivel de emisiones y mejorar aún más la calidad de la nafta y el gasoil. Pan American Energy (PAE) obtuvo un préstamo por u$s 500 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), que utilizará para financiar las inversiones destinadas a la expansión y modernización de la refinería de nuestra ciudad. El crédito otorgado por la institución para el sector privado del Grupo Banco Mundial está conformado por el aporte de u$s 135 millones de IFC a un plazo de 8 años y por u$s 315 millones aportados por un conjunto de bancos comerciales a un plazo de 5 y 6 años. El paquete también incluye u$s 50 millones del Programa de Gestión de Financiación Conjunto, una plataforma que permite a los inversores institucionales la oportunidad de participar en la futura cartera de préstamos de la entidad. Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, expresó: "Estamos muy satisfechos de haber construido una relación duradera con IFC. Esta transacción nos permitirá completar la expansión de nuestra refinería en Campana, lo que representa un gran paso para Argentina hacia la producción de combustibles más limpios. Creemos que el interés de IFC en la responsabilidad ambiental y social nos ayudará a fortalecer nuestra posición de liderazgo en la industria". Con una inversión de capital de u$s 1.500 millones, la expansión de la refinería es el mayor proyecto de refinación en la Argentina de los últimos 30 años. Los trabajos de ampliación permitirán incrementar en un 60% la producción de combustibles, reducir el nivel de emisiones y mejorar aún más la calidad de la nafta y el gasoil que allí se elaboran, con ultra bajo contenido de azufre, cumpliendo los estándares europeos para abastecer a las más de 630 estaciones de servicio que integran la red de AXION Energy en nuestro país. "Confiamos en que este préstamo desempeñará un papel importante para ayudar a Argentina a satisfacer sus crecientes demandas de energía y, al mismo tiempo, realizar la transición a tipos de combustibles más limpios", dijo David Tinel, gerente regional de IFC para Argentina y el Cono Sur. "En un contexto de disponibilidad limitada de capital a largo plazo, apoyar al sector privado de Argentina es más crítico que nunca, especialmente para proyectos que ayudan a reducir las importaciones y contribuyen al valor agregado nacional", concluyó. Las obras de ampliación encaradas en la refinería fueron visitadas por diferentes funcionarios nacionales y el pasado mes de mayo también recibieron a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien estuvo acompañada por el Intendente Sebastián Abella. Según se informó, generan empleo a más de 250 colaboradores propios y 3000 trabajadores de empresas contratistas. Y al momento de finalizar las obras se habrán instalado más de 200 kilómetros lineales de tuberías, 35.000 metros cúbicos de hormigón, 14.000 toneladas de estructura metálica y se habrán movido más de 140.000 metros cúbicos de tierra.

LA EXPANSIÓN DE AXION ES EL MAYOR PROYECTO DE REFINACIÓN EN LA ARGENTINA DE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS.



Millonario préstamo para la ampliación de la refinería Campana

