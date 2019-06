La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jun/2019 Efemérides del día de la fecha: 27 de Junio







DÍA INTERNACIONAL DE LA SORDOCEGUERA Fue establecido por la "Declaración de las Necesidades Básicas de las personas sordociegas" en el año 1989 en Estocolmo, Suiza, con el propósito de generar conciencia sobre las necesidades, capacidades y logros de los sordociegos para asegurar la ayuda de los gobiernos y la comunidad en el desarrollo y el mantenimiento de servicios que son fundamentales para la vida de los sordociegos. La fecha elegida conmemora el nacimiento de Helen Keller, la primera persona sordociega en graduarse en la universidad. La "Declaración de las Necesidades Básicas de las personas sordociegas" en su artículo nº 2 aclara que la sordoceguera no es ceguera con la sordera como discapacidad adicional ni lo inverso; es una discapacidad única con unas características, identidad y cultura que requieren un tratamiento especial. Por otra parte, en el artículo nº 5 se especifica que la mayor barrera a la que se enfrentan los sordociegos es la comunicación por lo que proponen priorizar la enseñanza del lenguaje oral, el Braille y otros medios y dispositivos técnicos que permitan la comunicación eficaz a través del tacto.

PRIMERAS INVASIONES INGLESAS Ocurrió en el año 1806, bajo las órdenes del Comodoro Home Popham, el regimiento 71 de Cazadores escoceses (Highlanders), al mando de William Carr Beresford, desembarca el 25 de junio en Quilmes. Compuesto por 12 buques y 1600 hombres sorprende al virrey Sobremonte que, pensando que iban por Montevideo, mandó las tropas allá; un ejército improvisado comandado por el coronel Pedro Arce fue en vano a frenar la invasión. El 27 de junio las tropas inglesas llegan a Buenos Aires, Beresford exige la rendición inmediata comprometiéndose a respetar la religión y la propiedad de los habitantes, sin más que hacer, se acuerda la rendición. Ese mismo día la bandera inglesa comienza a flamear por primera vez en la capital del Virreinato, comenzando un gobierno que duraría 46 días, Mariano Moreno escribiría en sus Memorias: "Yo he visto llorar muchos hombres por la infamia con que se les entregaba; y yo mismo he llorado más que otro alguno, cuando a las tres de la tarde del 27 de junio de 1806, vi entrar a 1.560 hombres ingleses, que apoderados de mi patria se alojaron en el fuerte y demás cuarteles de la ciudad" Finalmente, el 12 de agosto los ingleses se rinden al ser acorralados en el fuerte de Buenos Aires. Los responsables de la reconquista serían Santiago de Liniers, comandante de la resistencia, que se encargó de reclutar tropas en Buenos Aires y Montevideo; y Juan Martín de Pueyrredón, Martín Rodríguez y Manuel de Arroyo y Pinedo que reunieron a los paisanos para combatir. SE INSTALA EL PRIMER CAJERO AUTOMÁTICO Un día como hoy en el año 1967, se instalaba el primer cajero automático en una sucursal del Banco Barclays en Londres. El inventor de esta máquina fue John Sheperd-Barron que, frustrado y enfadado por no haber podido retirar su dinero por tener el banco cerrado, se puso a pensar cómo podía hacer para sacar plata a cualquier hora. Lo primero que se le vino a la cabeza fueron las maquinas de chocolates que funcionaban insertando una moneda y jalando una palanca para recibir la golosina; en su invento, daría dinero. Así, surge el primer cajero automático, que funcionaba introduciendo un cheque impregnado con carbono 14 y recibiendo, inicialmente, 10 libras.

