Estamos ya a fines del mes de Junio y el pejerrey sigue sin afirmarse por el Paraná Guazú y el Paraná Bravo, al igual que el año pasado el pejerrey ingresó a estas aguas pero a cuenta gotas, es decir, comenzamos la temporada con apenas un par de capturas y lo máximo que se consiguió de muelles o costa fue una media docena al igual que de embarcado con no más de una docena a docena y media de capturas. Como todo cambia también lo están haciendo los peces y sus ciclos de ingresos y egresos de los distintos pesqueros de la zona. Por otra parte, el pejerrey se encuentra muy activo y acardumado por el río Uruguay en donde se están realizando excelentes jornadas de pesca con buenos portes y cantidades. En estos momentos podemos decir que en el Guazú y el Bravo el agua se encuentra limpia pero con una gran bajante de camalotes y repollitos de agua los que dificultan el trabajo con las líneas pejerreyeras. En cuanto a la temperatura del agua si bien bajó lo suficiente para el ingreso del pejerrey no lo fue para aletargar el ataque de los doradillos a las mojarritas, filet o isocas en los anzuelos, por lo cual se dan varios cortes de brazoladas en el día. No obstante esto, la posibilidad de lograr algunas buenas capturas de pejerreyes siempre está presente tanto de muelles, costa y de embarcado. El año pasado el ingreso firme del pejerrey se dio para el mes de Julio donde lo hizo acardumado pero ya con portes muy entremezclados y tal vez este año sea un calco a lo ocurrido el año pasado. En la última visita al Guazú y el Bravo esta semana los lugares en donde se registraron piques y capturas de ejemplares de muy lindos portes fueron, aguas abajo del puente sobre margen derecha en el juncal largo del Helgue, en la costa Entrerriana después del último muelle de los pantanos gareteando hasta la boca del Doradito, en el Bravo en el juncal largo frente al Alférez Nelson Page hasta el arroyo Las Piedras y en la boca del ingreso al Río Gutiérrez margen izquierda. En nuestro programa televisivo Nº781 de esta semana te mostramos e informamos cómo llegar a tres pesqueros de pejerreyes de costa, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 a 21:00 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887.

Con portes promedios a los 38 centimetros se dan los pejerreyes en este momento en el Guazú y el Bravo.



Semanario del Pescador:

El pejerrey sigue sin afirmarse

Por Luis María Bruno

