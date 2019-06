La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jun/2019 Breves: Fútbol







COPA AMÉRICA Hoy comienzan los Cuartos de Final de la Copa América "Brasil 2019" con la presentación del seleccionado local, que desde las 21.30 horas se medirá frente a Paraguay en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre. En la primera fase, Brasil fue el ganador del Grupo A con 7 puntos, después de vencer a Bolivia y Perú e igualar con Venezuela. Por su parte, Paraguay clasificó a esta instancia como segundo mejor tercero, al finalizar su participación en el Grupo B con apenas dos unidades, ya que empató con Qatar y Argentina y cayó frente a Colombia. El ganador de este duelo avanzará a semifinales, donde enfrentará el martes 2 de julio al vencedor del partido que disputarán mañana Argentina y Venezuela. PROBÓ SCALONI La Selección Argentina realizó ayer un nuevo entrenamiento en el predio del Fluminense de cara al partido de Cuartos de Final que afrontará mañana ante Venezuela en el estadio Maracana de Río de Janeiro. Y en esta práctica, el DT Lionel Scaloni dispuso un 11 titular con los dos cambios que se vienen mencionando en la previa. Por un lado, en la defensa, Germán Pezzella jugó como marcador central junto a Nicolás Otamendi y pasó Juan Foyth a ocupar el lateral derecho, relegando a Renzo Saravia. Mientras que en el mediocampo, Marcos Acuña se movió como volante por izquierda en reemplazo de Giovani Lo Celso. Así, la probable formación de Argentina para enfrentar mañana a partir de las 16.00 a Venezuela sería: Franco Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi; Lautaro Martínez y Sergio Agüero. SIN MAYORES A LIMA A un mes de los Juegos Panamericanos "Lima 2019", el entrenador del equipo masculino de fútbol, Fernando Batista, confirmó que no llevará a ninguno de los tres jugadores mayores de 23 años que permite el reglamento. "Tenemos muchos problemas y ellos no merecen estar esperando a que se resuelvan", explicó Batista en diálogo con el programa radial Cómo te va. Javier Mascherano, Maximiliano Rodríguez, Fabricio Coloccini y Lucas Menossi eran los preseleccionados por el DT: "Todos tenían mucho compromiso, hasta se ofrecieron para hablar con los juveniles antes de arrancar los Panamericanos y eso es muy valorable", remarcó. Batista daría hoy la lista de 18 jugadores, en la que incluirá seguramente a futbolistas que se desempeñan en el Ascenso. MENOSSI AL CICLÓN San Lorenzo se quedó con uno de los jugadores más requeridos del mercado de pases: Lucas Menossi. La contratación será a cambio de u$s 2 millones, por lo que Tigre recibirá un gran empuje económico de cara a su intención de mantener su plantel para la Primera B Nacional. Así, el volante se transforma en el quinto refuerzo para Juan Antonio Pizzi, tras los arribos al Ciclón de Mauro y Bruno Pittón, Santiago Vergini y Ezequiel Cerutti. MUNDIAL FEMENINO Hoy comienzan los Cuartos de Final del Mundial Femenino "Francia 2019" con el partido que desde las 16.00 disputará Inglaterra (que compartió el Grupo D con Argentina) frente a Noruega. Las inglesas alcanzaron esta instancia tras golear 3-0 a Camerún, mientras que las nórdicas necesitaron de los penales para eliminar a Australia en Octavos. Los Cuartos de Final se completarán con la siguiente programación: Francia vs Estados Unidos (viernes 16.00), Italia vs Holanda (sábado 10.00) y Alemania vs Suecia (sábado 13.30).

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: