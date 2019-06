Junto a su marido Andrés Romero, la piloto campanense de karting lleva adelante un local de repuestos mecánicos en Zárate. Y por el momento, se mantiene alejada de las pistas, aunque no se resigna: "Por ahí alguna vuelta en algún momento voy a dar, al menos para sacarme las ganas". En la vecina ciudad de Zárate, en la calle Félix Pagola al 700, se encuentra el local comercial "AGR Repuestos" que la piloto campanense de karting Cintia Bertozzi encaró junto a su marido, Andrés Romero, a partir de los conocimientos que ambos tienen en la materia y de cómo pueden ponerlos al servicio de sus clientes. Y, además, porque disfrutan mucho de lo que hacen. Así, ambos colaboran en resolver inconvenientes tanto en motos antiguas, de colección y kartings, como también en motosierras o desmalezadoras. "Fue una decisión conjunta con Andrés. Nos gustaba el desafío y encaramos por este lado, porque conocemos el tema y además nos gusta. Y de a poco nos fuimos metiendo en el mercado", explica Cintia. -¿Y por qué en Zárate? -Quizás porque Andrés es de acá, de este mismo barrio en el que se crió y nos pareció que era acertado arrancar en este lugar. Además, la gente del karting nos conoce y nos visita siempre, -Hablaste de karting, ¿dónde quedó la piloto? -Mirá, yo trabajo en una terminal automotriz de la zona y me demanda gran parte del día. Ya eso me condiciona para correr, porque debo entrenar y probar y hoy por hoy no puedo. Y no me gusta dar ventajas. -¿Vos creés que el automovilismo es para hombres? -Creo que no. De hecho, nosotras corremos y además nos respetan, básicamente debajo del karting. En carrera somos todos iguales y está bien, así debe ser. -Marisa Panagopulo decía que el sistema está preparado para que solo participen los hombres y ponía como ejemplo central la confección de los buzos de pilotos. Decía que complicaba a las mujeres para ir al baño. -Sí, partiendo desde ese lugar no está mal pensado. Y tiene razón: no hay buzos para nosotras y en verdad quizás hay más cosas para charlar, pero esta pasión te lleva a correr igual. Y debes entrenar para ser protagonista. -¿Las mujeres son siempre más competitivas? -Suena a machista, pero ponele… Yo vengo de un lugar donde se vivió el mundo de las motos y el karting de una forma especial, porque se intentaba hacerlo de la mejor manera, profesional, con todo lo que provocaba mi padre, que se tomaba muy en serio este tema. Y por lógica aprendí eso. Quizás por eso digo lo que dije y por qué decidí no correr. -¿Andrés tuvo algo que ver con esta decisión? -No, él me conoció cuando corría y siempre lo acepto como el caballero que es. Ahí nunca tuve problemas. Creo que hasta le gustaba que corriera, porque me veía feliz. -Alguien comentó que ves muy bien el karting, con muchos conocimientos del tema, desde lo deportivo y lo técnico. -Por lo que te conté de mi papá: lo viví muy de cerca y con pasión. -En Campana hay otras chicas que corren. ¿Cómo las ves? -Quizás no soy la persona indicada para hablar de ellas. Sé que Ludmila Rodríguez, Constanza Toledo y, en su momento, Delfina Villaverde aceptaron el desafío y eso está bueno. Ojalá yo pudiera estar con ellas. -Este año te vimos en televisión cuando te estabas haciendo la licencia médica. ¿Eso es un indicio que podés correr en cualquier momento? -Mejor ni hablar del tema, porque "Titi" (Rodríguez), quien me hizo la nota en su momento, es un amigo personal y de mi familia. Lo queremos mucho, así que no voy hablar del tema déjalo ahí -Vuelvo al negocio, ¿vos también atendés al público? -Sí, cuando estoy lo ayudo a Andrés. Está bueno porque la gente viene a buscar soluciones y tratamos de brindárselas. Con las desmalezadoras y motosierras hemos alcanzado un nivel de clientes importante, porque además de venderles los repuestos, también reparamos y eso al cliente le interesa, porque no todos quieren hacerlo. Mientras Cintia se explaya, a su lado está Andrés, quien ceba mates entre cliente y cliente y también aporta sobre la actividad comercial que llevan adelante: "Es interesante lo que dice Cintia en el tema de reparar, porque en el mercado no son muchos los que se dedican a realizar este tipo de trabajo y uno colabora desde donde puede". -¿Pero también le apuntan al karting? -Bueno, ahí nos encargamos de vender repuestos y muchos que conocen a Cintia se van transformando en clientes. Acá se trabaja con chicos de la zona que corren y por eso tenemos clientes tanto de Zárate como de Campana. Ayer vino recomendado uno de San Andrés de Giles. El boca a boca va colaborando para que esto funcione. -¿Y cómo está el tema de las ventas? -Está claro que no escapamos de la realidad del mercado en general, donde todo está muy difícil. Acá vemos que por esta pasión que despiertan los fierros quieren correr y buscan la forma de lograr tener esa plata para los repuestos. Nosotros colaboramos como podemos. Lo que está claro es que el mercado no te permite dar a pagar, aunque con tarjeta sí podemos hacerlo porque trabajamos con ellas -¿No pensaron realizar algo similar en Campana? -El otro día lo hablamos con Cintia y la verdad que ganas no nos faltan. Pero hoy por hoy tenés que tener cuidado: el país no está para realizar cambios tan solo porque nos gusta, ¿me entendés? -¿No hicieron un estudio de mercado? -En el tema de repuestos originales para motos antiguas de cualquier modelo o motos de colección tenemos la posibilidad de entregar el repuesto que nos pidan y hemos observado que en este aspecto Campana presenta una supuesta clientela mejor que en otros lados. Igual las puertas no están cerradas, iremos viendo qué pasa en el futuro con una llegada a Campana. Acá en Zarate ya llevamos dos años y aún tenemos contrato por cumplir. -¿Por qué debo venir a comprarles a ustedes a este local? -Porque vamos intentar resolverte el problema y brindarte una atención acorde para lo que necesites. En más de una ocasión han venido muchachos que no sabían muy bien qué debían hacer para que funcione y se lo resolvimos. -La última: Cintia, ¿al final volvés a correr? -Ojalá pudiera. El karting no lo vendí y lo tengo en lo del "Bubu" Guerra y por ahí alguna vuelta en algún momento voy a poder dar, al menos para sacarme las ganas. Juan Tardito siempre me dice que me espera, pero no puedo. Cintia Bertozzi y Andrés Romero. Como decía el recordado Roberto Galan, "se ha formado una pareja". Una pareja que, además de trabajar juntos, disfruta de lo que hace. ¿Qué más se puede pedir?.

CINTIA BERTOZZI JUNTO A SU MARIDO, ANDRÉS ROMERO.



Karting:

Cintia Bertozzi; "Nos gustó el desafío"

