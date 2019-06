La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jun/2019 Semana Internacional de la Incontinencia Urinaria Femenina







Del el 24 al 28 de junio es la semana de concientización internacional para informar y desterrar mitos que conviven alrededor de la incontinencia urinaria femenina. "Mejorar la calidad de vida y no resignarnos a vivir con síntomas molestos" es uno de los lemas de la Dra. Emilia Alcoba (MN 138474), especialista en tocoginecología, parte del equipo de uroginecología del Hospital Austral y Directora Médica de Sens Medical, el primer centro médico con tecnología de láser de erbio para tratamientos uroginecológicos de precisión. Datos a tener en cuenta - La incontinencia urinaria afecta a 400 millones de personas alrededor del mundo. - Una de cada 3 mujeres a partir de los 50 años ha tenido pérdidas de orina de algún tipo. - Las mujeres que padecen incontinencia de orina suelen tener trastornos para dormir a causa de esta patología. - Un tercio de las mujeres sexualmente activas y que padecen incontinencia suelen tener episodios de pérdida de orina durante las relaciones sexuales. - Las mujeres son más propensas a padecerla que los hombres. - La causa principal de la incontinencia en mujeres es el debilitamiento de los músculos del suelo pélvico. - Se estima que el 54% de las mujeres con menopausia sufren al menos pequeñas pérdidas de orina, y solo el 18% han consultado con su médico. - Los embarazos, los partos vaginales, los partos de bebés de más de 4 kgs, la obesidad, la tos crónica, levantar objetos pesados con frecuencia, antecedentes genéticos, etc. son factores de riesgo que pueden provocar incontinencia. "No es normal que se escape el pis: pueden ser unas gotas, un chorrito o un chorro, pero no debemos acostumbrarnos a estas pérdidas porque estos episodios afectan la calidad de vida: las mujeres van alejándose de las actividades de las que disfrutaban por pudor o vergüenza a tener una pérdida", comenta la Dra. Emilia Alcoba. En el primer encuentro con la paciente, se realiza una historia clínica uro-ginecológica, y después un examen físico, se las escucha atentamente para entender qué es lo que las está incomodando y así ofrecerles alternativas de tratamiento. Existen varias técnicas y tratamientos para tratar la incontinencia: ejercicios, sesiones con láser, cirugía, pesarios y modificación de hábitos. El tratamiento con láser de erbio es una excelente opción sin tener que pasar por una cirugía y según estadísticas se aseguran tasas de mejoría del 70% en los casos de laxitud y atrofia vaginal, y del 50 y 70% en incontinencia urinaria. Si la opción es el tratamiento con láser de erbio, este consiste en tres sesiones, una por mes, donde la mujer se acuesta en la camilla en posición ginecológica, muy parecida a la de una ecografía transvaginal. A través del calor, el láser produce nuevas fibras de colágeno y nuevos vasos sanguíneos, generando una vagina más joven. "Por lo general, nuestras pacientes son mujeres dinámicas y actuales que buscan, ante todo, la calidad de vida", finaliza Alcoba.

